În februarie anul trecut, Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia a solicitat platformei Youtube să elimine o prelegere a istoricului Dmitri Iurkov cu privire la buncărele sovietice, publicată în 2021.

Iurkov prezenta informații din cartea sa, intitulată „Secret Bunkers’ Urban Special Fortification of the 1930s-1960s”, în special în legătură cu „Buncărul 703” din Moscova, declasificat în 2018, care în prezent este muzeu.

Kremlinul cere eliminarea prelegerii lui Dmitri Iurkov de pe Youtube

Prelegerea istoricului a fost publicată în aprilie 2021 pe canalul de Youtube „Underground Moscow”, administrat de către personalul muzeului.

„Prelegere susținută de istoricul Dmitri Iurkov, dedicată «buncărelor» declasificate din Moscova. Bazată pe o nouă carte despre istoria fortificațiilor speciale sovietice. Pentru prima dată-despre «metroul 2» și «buncărele lui Stalin» fără ficțiune și mituri, pe baza materialelor din arhive”, se arată în prezentarea prelegerii.

Roskomnadzor a cerut în scris platformei Youtube să elimine conferința deoarece dezvăluie „informații reprezentând secret de stat”, „care sunt folosite în interesul apărării țării”. Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia a menționat o hotărâre judecătorească din decembrie 2021 potrivit căreia aceste informații „sunt relevante și nu fac obiectul declasificării”.

Nu este însă clar dacă prelegerea conține „materiale secrete”. Potrivit Meduza, un fost angajat al muzeului a dezvăluit că după publicarea cărții lui Iurkov, a început să primească scrisori oficiale de la procuratură și avertismente de la Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia potrivit cărora verifică difuzarea de informații care conțin secrete de stat.

Dmitri Iurkov susține însă că informațiile sunt declasificate.

După lansarea invaziei din Ucraina și după ordinul lui Vladimir Putin de a începe pregătirea apărării civile în regiunile din întreaga țară, mii de adăposturi antiaeriene rusești sunt examinate în vederea recondiționării și renovării, în cazul unor eventuale atacuri cu rachete asupra teritoriului Rusiei, ceea ce deocamdată este puțin probabil, scrie The Guardian.

Buncărele rusești au devenit obiectul legendelor urbane

Buncărele din Samara, considerate ca fiind cele mai sofisticate după cele din Moscova și Sankt Petersburg, au făcut timp de ani de zile obiectul unor legende în rândul istoricilor urbani și al amatorilor.

Una dintre aceste legende spune că Stalin a săpat adăpostul subteran „Obiectul nr. 1″ fără a fi observat. Nikita Hursciov, fostul lider sovietic, a fost nevoit să coboare în rețeaua de tuneluri „Obiectul nr. 2”. pentru a scăpa de mulțimea furioasă care îl huiduia și arunca cu roșii în el, relatează o altă legendă urbană.

Adăposturile principale, denumite după Stalin, Mihail Kalinin și Lavrentii Beria, erau conectate printr-un pasaj subteran, care însă nu a fost niciodată descoperit, mai spune o alta.

„Oamenii au un interes cu mult mai mare față de buncăre”, spune Ekaterina, un ghid turistic care organizează vizitele în tunelurile „Obiectului nr. 1”, cunoscut drept „buncărul Stalin”, un adăpost antiatomic construit în 1942 la 36 de metri adâncime pentru înaltul comandament al Kremlinului. Porțiuni din el au rămas un adăpost activ, sub controlul Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Un alt oficial și un istoric regional din Samara a relatat pentru The Guardian că „buncărul Kalinin”, aproape sigur va fi luat în considerare după ordinul recent al lui Putin de se face pregătiri pentru apărarea civilă. În plus, 63.ru, un site de știri local, a relatat că „adăpostul antiatomic gigantic de sub Piața Kubișev va fi pregătit pentru a proteja populația”.