Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a anunțat că, până acum, nu au fost înregistrate progrese în legătură cu ridicarea vizelor pentru români. Conform lui, autoritățile române și-au îndeplinit obligațiile, iar acum depinde de Administrația Trump.

Diplomatul român a dat asigurări că România este în contact constant cu Departamentul pentru Securitate Internă și cu Ministerul de Stat din SUA. Deocamdată, nu există noutăți pe acest subiect, dar când vor apărea, vor informa publicul.

Având în vedere că călătorește frecvent în America și se întâlnește cu mulți români, oficialul român a constatat că decizia de a suspenda participarea României în programul de vize îi afectează grav pe români. Aceasta influențează negativ schimburile comerciale, capacitatea de a stabili noi relații și generează frustrare, pierderi financiare și un sentiment de nedreptate printre români.

Această decizie a fost luată de administrația actuală din SUA, a reamintit el, și orice schimbare favorabilă pentru România poate veni doar de la Washington. Potrivit spuselor sale, România este pregătită să răspundă la orice întrebări și să ofere informații și statistici relevante.

El a reamintit tuturor că România nu a reprezentat niciodată un risc de imigrare în SUA și că rata celor care au depășit șederea autorizată a fost întotdeauna foarte mică, anul trecut fiind de doar 1,1%, sub limita de 2% impusă de legislația americană. De asemenea, măsurile luate de România în ultimul an au permis îndeplinirea sau chiar depășirea standardelor necesare pentru a intra în programul Visa Waiver.

Acesta a reiterat că autoritățile române și-au făcut datoria și că acum este rândul noii administrații din SUA să ia o decizie favorabilă, fiind optimist că acest lucru se va întâmpla curând.

„România nu a prezentat niciodată risc de imigrare în SUA. De fapt, rata de depășire a șederii autorizate a fost întotdeauna la un nivel foarte scăzut.

Anul trecut a fost de 1,1%, deci oricum sub pragul de 2% prevăzut de legislația americană și prin măsurile adoptate de statul român în utimul an noi am atins sau chiar am depășit standardele de cooperare specifice pentru formatul Visa Waiver.

Autoritățile și-au făcut impecabil datoria și mingea e în terenul noii administrații și suntem optimiști că România va primi în curând o decizie favorabilă”, a conchis diplomatul român.