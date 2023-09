Simona Halep, prinsă într-un nou scandal din cauza suspendării. Caroline Wozniacki (Danemarca) îi acuză pe jurnaliștii americani de fake news.

Se pare că presa americană ar fi scris un articol despre „părerea ei” legată de Simona Halep, însă acele declarații nu sunt ale ei. Jurnaliștii americani ar fi luat niște declarații false de pe un cont fake de Instagram.

It’s come to my attention that @jon_wertheim posted, and since deleted, quotes and opinions from me about Martina Hingis and the Halep doping case.

To be ABSOLUTELY CLEAR those quotes were NOT from me, but instead were taken from an account on Instagram that pretended to be…

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 21, 2023