Vineri, Simona Halep a fost prezentă la premierea medaliaților olimpici tricolori, organizată de Ion Țiriac.

Întrebată dacă cel mai mare regret al său este că nu a câștigat aurul olimpic, Halep a confirmat. Ea a spus că îi pare foarte rău că nu a reușit să participe la Jocurile Olimpice.

Aceasta a adăugat că și-ar fi dorit mult să fie acolo, subliniind că experiența din 2012, la Londra, i-a plăcut enorm. Halep a menționat că sentimentul de a juca la Olimpiadă este unic și diferit față de alte competiții, cum ar fi Fed Cup.

Ea a apreciat efortul și presiunea sportivilor care se pregătesc timp de patru ani pentru acest moment și a felicitat medaliații pentru realizările lor.

„Da. În primul rând rămâne un regret că nu am putut participa la Jocurile Olimpice. Mi-aş fi dorit foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar am fost în 2012 la Londra şi mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci Olimpiada. Am mai jucat Fed Cup, am fost foarte aproape de o finală, dar totuşi nu se compară cu o Olimpiadă.

De aceea, vreau să îi felicit pe toţi cei care sunt prezenţi aici pentru că ştiu cât de grea e munca din spatele Olimpiadei şi mai ales că presiunea este enormă ştiind că patru ani te antrenezi pentru un moment. Dar au fost capabili, puternici să câştige medalii pentru România”, a fost răspunsul Simonei Halep.