Economia de piața este la baza sa una foarte agresivă, plină de crize recurente, iar managerul trebuie să fie pregătit de orice situație, fie de creștere economică, fie de austeritate. Virgil Profeanu, fondatorul VEGO Holdings, este de părere că războiul nu a schimbat deocamdată principiile de bază ale economiei de piață și că managerii ar trebui să fie gata în orice moment pentru adaptarea la o situație de criză.

„Managementul e o știință aplicată și atunci când reușești să îți creezi și să-ți conduci compania după principii sănătoase, ai mecanisme de control și de evitare a unor situații de criză. Există o afectare generală. Atunci când e secetă peste tot, oamenii se acomodează, trăiesc cu ceva mai puțin”, explică Virgil Profeanu.

În momentul de față, există oameni care își caută de lucru și, de aceea, Vego a creat o accelerare a planului de dezvoltare a companiei.

Ca măsură de suport pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina, antreprenorul a susține dezvoltarea echipei, datorită sistemului intraprenorial pe care funcționează compania sa, și a dezvoltat un proces de recrutare de o zi pentru ucrainieni, sistem ce este deschis pentru toți cei care se încadrează în ecartul profesional al companiei și au nevoie de un loc de muncă sigur.

Se oferă, de asemenea, și primă de acomodare. Ceea ce este important, sistemul de recrutare este creat pentru a oferi o ”undiță de pescuit” și nu peștele.

„Economia de piață este o economie foarte agresivă. Nu te ia nimeni în brațe să faci afaceri. Piața e o junglă. Nu se schimbă ceva fundamental în principiile pieței atunci când apare o astfel de situație. Scade cererea pe ceva, crește pe altceva, trebuie să te adaptezi.

Pentru moment nu simt influența sau schimbările majore care probabil că o să apară în piață în următoarea perioadă. Am lansat o invitație să angajăm specialiști din Ucraina cu recrutare în timp de o zi”, ne-a transmis Virgil Profeanu.

S-a discutat și despre Premiile Capital, Performerii anului 2021, eveniment în cadrul căruia Vego Holding, prin persoana domnului Virgil Profeanu a primit premiu pentru Inovație, datorită investiției cu tradiție în inteligență artificială și asocierea softurilor unui sistem intraprenorial pentru a susține performanța echipei.

”Felicitari pentru eveniment si pentru initiativă. Am fost încântat să fiu în sală alături de foarte mulți pe care îi cunoașteam, deoarece am avut relații de business cu cea mai mare parte dintre ei. Am fost încântat să văd progresul pe care ei îl au, fiecare dintre ei, ca oameni.

Este un progres al societății generale românești. Noi vedem adesea părțile rele. Dar suntem la un nivel mult peste acum 10 ani”, a menționat Virgil Profeanu.

În Vego, există un sistem intraprenorial în care poți să câștigi oricât de mulți vrei să caștigi. ”Eu am reusit sa fac performanta in business aproape dupa 20 de ani de experienta.”,de asemenea, Profeanu punctează: ”Trebuie să ne face toți treaba acolo unde suntem”.