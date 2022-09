Artista Viorica Macovei a vorbit la Antena Stars despre tentativa sa din trecut de a renunța la muzica populară. Aceasta trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, însă nu el a fost bărbatul pentru care cântăreața de muzică populară a făcut un pas înapoi și a ezitat să se retragă din industria artistică.

A vrut să se retragă din muzica populară și să se îndrepte către diplomație

Viorica Macovei a declarat recent că muzica populară este pasiunea ei. Însă cu mai mulți ani în urmă, vedeta și-a dorit să se retragă la un moment dat din carieră. A realizat ulterior că face o mare greșeală.

„Îmi place pe scenă. Eu știu că pentru asta am fost făcută. Chiar dacă în urmă cu ani de zile am avut o tentativă să renunț la muzică și să mă îndrept către diplomație. Însă, cred că făceam o mare greșeală.”, a spus Viorica Macovei.

Viorica a avut și un motiv pentru care nu s-a retras din muzică în impasul vieții sale, aceasta mărturisind că datorită unui bărbat a continuat să cânte pe scenă. Acel bărbat nu a fost soțul său.

„Au fost anumiți interpreți de muzică populară care nu au avut conduita cea mai potrivită să fie în acord cu costumul pe care îl îmbrăcau, cu muzica pe care eu o transmiteam oamenilor. Și atunci am fost puțin dezamăgită.

Și am zis că renunț, motiv pentru care m-am dus la institutul de diplomație, unde am început să fac cursuri de perfecționare și de formare. Acolo am întâlnit un om care mi-a zis să nu renunț la muzică. Și datorită dumnealui am rămas în domeniul acesta.”, a mai declarat artista.

Soțul Vioricăi, la un pas de moarte

Viorica și soțul ei au avut un moment de tensiune în timp ce erau în vacanță la mare. Soțul Vioricăi nu a discutat niciodată despre momentul în care și-ar fi putut pierde viața în timp ce a vrut să salveze alte persoane.

Cei doi se plimbau liniștiți pe malul mării. La un moment dat, marea a devenit extrem de învolburată și au venit mai mulți curenți foarte puternici. Daniel Macovei a observat o doamnă care țipa disperată după ajutor.

Două tinere erau în apă, de abia se mai vedeau de valuri, iar Daniel Macovei nu a stat prea mult pe gânduri și s-a aruncat imediat în apă, pentru a le salva pe cele două adolescente, chiar dacă și-a pus viața în pericol.