Premierul Viorica Dăncilă a evitat, la fel ca și Liviu Dragnea în trecut, ceremonia organizată cu ocazia Zilei Marinei. Dăncilă a preferat să meargă alături de 25 de mii de pelerini la mănăstirea Putna.

Premierul a transmis de aici un mesaj după slujba de Sfânta Maria însă a avut oarecare probleme în exprimare și mesajul nu a ieșit exact cum își dorea. Dăncilă a fost întrebată cu ce gânduri pleacă de la Putna.

„Cu foarte multă liniște și încredere că oamenii au credință și se roagă pentru binele poporului român, că ura va fi însoțită de solidaritate și că oamenii care cred sunt oameni mai buni și care nu fac rău semenilor lor. Sper că ziua de azi, binecuvântată, să aducă mai multă unitate pentru poporul român”, a răspuns premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, însoţită de miniştrii Eugen Teodorovici, Mihai Fifor şi Răzvan Cuc, a asistat la Slujba Sfintei Liturghii, după care a fost invitată la tradiţionala agapă organizată la astfel de sărbători duhovniceşti, unde pe masă erau icre, peşte, sarmale cu urdă, ciorbă de peşte, şomloi – un desert cu cremă de vanilie, vin alb mănăstiresc şi schinduc (pălincă din rădăcina unei plante medicinale care creşte doar în Munţii Ceahlău – n.r.).

„Mă bucur foarte mult să fiu la Putna la această mare sărbătoare, cu gânduri bune, cu dorinţa de a aduce mai multă solidaritate şi mai puţină ură între români. Cred că acest lucru ar trebui să ne dorim toţi care vrem binele acestei ţări. Şi cred că, măcar atunci când vin sărbătorile, am putea fi mai buni şi am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart şi să vedem lucrurile care ne unesc (…) Cred că dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, cred că şi societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi aşa de divizată”, a declarat Viorica Dăncilă.

