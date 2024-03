Simona Halep a pierdut meciul cu Paula Badosa, dar are motive de fericire. În primul rând, se poate bucura din nou de tenis la nivel înalt. În al doilea rând, jucătoarea spaniolă a declarat despre ea că se aşteaptă să revină foarte repede în top.

Badosa, care revenea și ea după ce a trecut prin mai multe probleme medicale, a recunoscut că nu a fost deloc încântată când a aflat că va juca în primul tur la Miami împotriva lui Halep.

Tenismena iberică a mai spus că nu a crezut că poate juca la un nivel atât de bun în fața româncei.

”Sunt sincer surprinsă de nivelul la care am jucat, pentru că nu jucasem prea mult şi era vânt. Am jucat bine, mai ales la final a fost o bătălie grozavă. Sunt foarte fericită că am obţinut victoria. Pentru mine, Simona este o adversară puternică şi este o victorie grozavă”, a adăugat Badosa.