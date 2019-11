Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că organele de anchetă au avut acces permanent la raportul privind evenimentele din 10 august, menţionând că desecretizarea documentului în întregime, făcută de actualul ministru al Afacerilor Interne, nu înseamnă că poate fi făcut public.

„A fost desecretizat (raportul privind 10 august – n.r.) în proporţie de 90%. Dar ştiam că este o anchetă în curs şi că acest raport nu poate fi făcut public. A venit ministrul Afacerilor Interne acum şi a desecretizat şi cealaltă parte de 10%. El încă nu poate fi făcut public. Era la Parchet, DIICOT a avut acces permanent la raportul din 10 august. Faptul că a fost desecretizat, asta nu înseamnă că poate fi făcut public. Pentru mine, şi cred că pentru toţi românii, este important ca justiţia să acţioneze cât mai repede, pentru ca acest raport să poată fi făcut public. Organele de anchetă au avut acces permanent la acest raport”, a afirmat Viorica Dăncilă într-o o conferinţă de presă, întrebată în legătură cu desecretizarea raportului privind evenimentele din 10 august.

Ea a spus că acum „problema este legată de modul în care justiţia va accelera în aflarea adevărului şi în a-i pedepsi pe cei vinovaţi”.

Întrebată unde era în 10 august anul trecut şi în ce măsură a fost informată în legătură cu ce s-a întâmplat, Dăncilă a precizat: „Atunci am fost în concediu. Singurul meu concediu într-un an şi nouă luni. Am trimis o cerere de concediu către preşedintele României care a fost contestată la CCR. Vedem modul de raportare, preşedintele are dreptul la nu ştiu câte concedii, premierul nu a avut. În momentul acela nu eram în ţară, eram în vacanţă de cinci zile cu soţul meu. Am cerut detalii despre ce se întâmplă. Prima mea grijă a fost îndreptată către oameni, şi când vorbesc de oameni, mă gândesc şi la cei care au protestat şi la jandarmi”.

Dăncilă a adăugat că cei care sunt vinovaţi trebuie să suporte rigorile legii.

„Am spus de fiecare dată să nu fie oameni care să fie accidentaţi, să nu fie loviţi, şi de o parte şi de alta. Au fost, şi cred că justiţia trebuie să fie cea care să stabilească adevărul şi cei care au greşit pe 10 august, fie că vorbim de cei din jandarmerie, din poliţie, fie că vorbim de grupurile agresive care au fost atunci în Piaţa Victoriei, trebuie să suporte rigorile legii”, a mai spus Dăncilă.

