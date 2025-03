Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Uniunea Consiliilor Județene din România, unde a avertizat că fără descentralizare nu se poate face ceva bun pentru comunități deoarece viziunile de la centru diferă de problemele reale din teritoriu. În opinia sa, nu se poate face performanță în administrația locală dacă nu există politici publice care să creeze condiții pentru acest lucru. Potrivit spuselor sale, fără o colaborare între Preşedinţie, Executiv şi o majoritate parlamentară „în spirit de fair play şi de corectitudine” nu poate exista stabilitate.

El a atras atenția că există soluții care nu sunt valabile la Botoșani, dar care pot fi aplicate la Hunedoara. De aceea, spune el, este important să ai flexibilitatea necesară și posibilitatea de a lua decizii în funcție de contextul local.

„Dacă în anii în care am fost în administrație am reuşit să fac câte ceva, a fost că întotdeauna am căutat să colaborez atât pe orizontală, cât și pe verticală cu toţi cei cu care trebuia să colaborăm şi cred că astăzi şi mâine este o conjunctură bună să existe într-adevăr o colaborare între administrația locală și partea de Guvern şi majoritatea parlamentară în aşa fel încât să putem performa în fiecare comunitate, pentru că ţara noastră nu se schimbă din Bucureşti, ci se schimbă din fiecare comunitate şi din fiecare judeţ”, a explicat el.