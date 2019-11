Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, marţi, pentru a analiza rezultatele obţinute la alegerile prezidenţiale, dar şi pentru a stabili strategia pentru turul al doilea. De asemenea, au fost dezbătute implicarea filialelor locale în aceste alegeri, dar şi excluderea Anei Birchall şi a lui Cozmin Guşă din partid.

„Am analizat situaţia în fiecare judeţ şi strategia pe viitor. Fiecare judeţ trebuie să obţină 50% + 1 din voturi. Am hotărât excluderea din partid a celor care au votat Guv Orban. S-au luat în discuţie şi aprobat excluderea Anei Birchall şi a lui Cozmin Guşă. Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Am avut lacrimi când am intrat în turul 2. Au fost discuţii pentru a obţine rezultate cât mai bune. Am vorbit la telefon, am ieşit din şedinţă, cineva mi-a spus că dl Iohannis refuză să vină la confruntare. Eu cred că dl Manda a dovedit că este bărbat prin modul în care a gestionat alegerile de la Craiova”, a declarat Viorica Dăncilă la ieşirea din CEX al PSD.

