„Eu nu voi veni cu to do list de la Bruxelles. Trebuie să folosim arma negocierilor și e foarte bine să avem o legătură strânsă cu Bruxelles. Am discutat că Guvernul susține cu tărie drumul proeuropean, ne dorim un portofoliu bun pentru România, nu vrem să dăm ordonanțe pe justiție.

Guvernul nu a dat nicio OUG pe Coduri. Dacă un Guvern ar trebui certat, e guvernul Cioloș, care a modificat codurile peste noapte, fără dezbatere publică.

Nu putem spune că s-a făcut un abuz, nu puteți spune că am încălcat recomandările Veneția. Vom relua discuțiile pe MCV pentru că vrem să ridicăm MCV și nu putem face asta decât prin dialog. O discuție tehnică, aplicată e foarte importantă. Toți ne dorim ridicarea acestui mecanism. Votul trebuie să fie suveran.

Avem alegerea președinților de CJ prin negociere. Sunt situații în care președintele are un număr mic de voturi. Cred că funcția trebuie să fie în concordanță cu voința cetățenilor”, a precizat Dăncilă.

