Economistul şef al Băncii Mondiale, Carmen Reinhart, este de părere că pandemia de coronavirus se transformă într-o criză economică majoră şi atrage atenţia asupra posibilităţii apariţiei unei crize financiare.

„Aceasta nu a început ca o criză financiară dar se transformă într-o criză economică majoră cu consecinţe financiare foarte serioase”, a declarat Carmen Reinhart într-un interviu pentru Bloomberg Television. „Avem un lung drum în faţă”, a adăugat Carmen Reinhart.

Întrebată dacă achiziţiile de obligaţiunile ale băncilor centrale, pentru a menţine randamentele scăzute, constituie un joc cu sumă nulă, de vreme ce toată lumea face la fel, Carmen Reinhart a răspuns: „Acesta este un război. În timpul unui război guvernele îşi finanţează cheltuielile prin orice mijloace pot şi acum necesităţile sunt mari. Scenariul în care suntem acum nu este unul sustenabil”, a adăugat economistul şef al Băncii Mondiale.

Reinhart a făcut aceste declaraţii după decizia celor mai bogate state ale lumii care au căzut de acord să reînnoiască o iniţiativă privind moratoriul datoriilor celor mai sărace ţări pentru prima jumătate a anului 2021, mai puţin decât prelungirea pentru un an cerută de Banca Mondială.

Numită în postul de economist şef al Băncii Mondiale în luna iunie, Carmen Reinhart a devenit renumită pentru analiza făcută, împreună cu colegul său de la Harvard, Kenneth Rogoff, ultimei crize financiare din 2009 în cartea „This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly.”

FMI, estimări optimiste pentru România

Pe de altă parte, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, uşor, estimările privind evoluţia economiei româneşti atât în acest an cât şi anul următor, arată cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituţia financiară internaţională.

Dacă în luna aprilie, FMI estima că România va înregistra în 2020 o contracţie de 5%, conform noilor previziuni din WEO instituţia financiară internaţională se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o contracţie de 4,8% în 2020, urmând să îşi revină în 2021, când va înregistra un avans de 4,6%, peste cifra de 3,9% avansată în primăvară.

Noile estimări ale FMI sunt mai optimiste decât cele ale Băncii Mondiale, care prognoza că România va înregistra o contracţie de 5,7% în 2020. În schimb, pentru anul viitor Banca Mondială estimează că economia românească va înregistra o relansare de 4,9%.

Totodată, FMI şi-a îmbunătăţit şi estimările privind deficitul de cont curent înregistrat de România în acest an, până la 5,3% din PIB, în condiţiile în care în primăvară prognoza un deficit de cont curent de 5,5% din PIB. Anul următor, nivelul deficitului de cont curent se va reduce până la 4,5% din PIB, mai bine decât reducerea până la 4,7% din PIB pe care o preconiza în aprilie.