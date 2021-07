Abu Dhabi a anunțat luni că persoanele nevaccinate nu vor mai avea acces în centre comerciale, farmacii, restaurante, universități, facilități de recreere, ca parte a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

Restricţii dure pentru cei nevaccinaţi

Măsura a fost aprobată de Comitetul de urgență și dezastre și va intra în vigoare pe 20 august. Copiii cu vârsta sub 16 ani și cei care au o scutire oficială nu vor fi afectați de noua regulă. „Decizia va spori siguranța în zonele care au făcut obiectul unor măsuri de precauție suplimentare și ar oferi o protecție sporită membrilor comunității”, a anunțat Biroul de presă al guvernului din Abu Dhabi.

Alte locuri în care persoanele nevaccinate vor mai putea intra sunt sălile de sport, facilitățile recreative, cluburile de sănătate, stațiunile, muzeele, centrele culturale, parcurile tematice, școlile publice și private și creșele.

Emiratele Arabe Unite au înregistrat peste 607.000 de cazuri de coronavirus și 1.802 de decese de la începutul pandemiei. Peste 2.000 de cazuri noi au fost raportate la începutul săptămânii, alături de șase noi decese.

Emiratele Arabe, una din cele mai mari rate de vaccinare din lume

Țara are cea mai mare rată de vaccinare din lume, cu 154 de doze administrate la 100 de persoane, potrivit unui tracker al The New York Times. Deși nu a furnizat date actualizate despre câte persoane au fost vaccinate complet sau parțial, Reuters estimează că numărul de doze pe care le-a administrat (peste 15 milioane) înseamnă că aproximativ 77,1% din populația țării a fost complet vaccinată.

Cu toate acestea, o autoritate federală din Emiratele Arabe Unite a lansat un semnal de alarmă în legătură cu creșterea cazurilor și deceselor provocate de varianta Delta, mai infecțioasă.

