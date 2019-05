Directorul Metrorex, Dumitru Șodolescu, a anunțat că rețeaua de metrou din București va suferi modificări majore. Mai exact, este vorba despre magistrala 2, Pipera-Berceni, care va fi înlocuită cu una nouă. Vineri va începe licitația pentru această lucrare complexă care va dura 48 de luni.

„Trebuie să înţelegeţi că Magistrala 2 este foarte veche, dovadă că o băgăm într-o etapă de modernizare complexă, care înseamnă înlocuirea căii de rulare pe toată lungimea, 18 kilometri, cale dublă, şi înlocuirea echipamentelor de pe calea de rulare. Durata este de 48 de luni, datorită faptului că vom lucra numai pe timp de noapte, fără a întrerupe circulaţia. Dacă ar fi fost să fie o execuţie nouă, o făceai într-un an şi jumătate”, a afirmat Şodolescu.

Conofrm directorului Metrorex, circulația la metrou pe timp de zi nu va fi în niciun fel afectată.

„O să fie şi câteva etape când se va lucra şi cu întreruperea circulaţiei, dar numai în weekend-uri. Deci încercăm să afectăm cât mai puţin traficul. În toamnă (va începe înlocuirea, n.r.). Noi lansăm licitaţia, începem mâine să o încărcăm în SEAP. O să fie o durată de nu mai mult de doi luni de zile pentru depunerea ofertelor, deci în trimestrul IV vrem să dăm drumul la lucrări”, a adăugat Dumitru Şodolescu.

Magistrala 2 este una foarte veche, motiv pentru care Șodolescu a luat decizia să o înlocuiască. Numeroase accidente au fost provocate din această pricină.

„Aceste defecte nu au apărut de pe o zi pe alta, ci sunt datorită vechimii pe care o are această cale de rulare. (…) Este obligaţia noastră lunară – toate defecţiunile trenurilor de metrou sunt analizate împreună cu compania care realizează mentenanţa, se iau măsuri preventive; pentru calea de rulare pe timpul nopţii se fac verificări de inspectorii de la siguranţa circulaţiei, specialiştii nostri de la Linii şi Tunele lucrează. Cine a descoperit fisura aceea (o fisură de şină, descoperită marţi în zona staţiei Pipera, n.r.)? Un specialist de la Metrorex care face aceste controale preventive”, a adăugat directorul Metrorex.

„Da, au fost foarte multe defecţiuni pe Magistrala 2, este o magistrală veche. Se va interveni cât de curând acolo şi vom vedea şi acolo nişte rezultate foarte bune, cât de curând. Este prioritar pentru noi şi pentru compania Metrorex. Există un corp de control care investighează acest incident (garnitura de metrou deraiată lângă Depoul Berceni, n.r.), în cel mai scurt timp o să vă dăm rezultatele pe care ni le pun la dispoziţie cei de la corpul de control. Cu siguranţă rezultatul va fi făcut public”, a încheiat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea.

Toate cele 14 staţii de metrou care se află de-a lungul acestei magistrale vor fi înlocuite.

„Magistrala 2 are două faze de modernizare. În prima fază am semnat achiziţia celor 24 de trenuri, faza a doua are trei etape. Prima – acest acces nou pe care l-am deschis astăzi, modernizarea căii de rulare, pe care o lansăm ca şi licitaţie mâine, iar etapa a treia înseamnă modernizarea tuturor staţiilor – celor 14 staţii de pe Magistrala 2 – însemnând lucrări de arhitectură, la instalaţii, discutăm de PSI, discutăm de alimentare cu apă, inclusiv construirea unui nou acces la cele 5 staţii care au un singur acces. Suntem în faza în care termenii şi condiţiile sunt aproape finalizaţi, împreună cu consultantul Jaspers, după care vom da drumul la studiul de fezabilitate şi va intra în exerciţiul financiar de finanţare din 2021 (…) Cele 5 staţii sunt: Apărătorii Patriei, Constantin Brâncoveanu, Aurel Vlaicu, Pipera şi mai e încă una”, a subliniat Dumitru Şodolescu, conform Agerpres.

