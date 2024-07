Sâmbătă, în cadrul discursului susținut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că nu a primit „instrucțiuni diplomatice” din partea Bucureștiului privind subiectele pe care ar trebui să le abordeze sau să le evite.

Orbán a menționat și întâlnirea recentă cu prim-ministrul român, Marcel Ciolacu, subliniind că discuțiile au avut loc într-un cadru de respect și deschidere.

„Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru.

Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este ‘beginning of a beautiful friendship’, adică ‘începutul unei prietenii frumoase’, şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă”, a declarat Orban, potrivit traducerii oficiale.