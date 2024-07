Premierul Marcel Ciolacu extinde și în plan diplomatic eforturile de a transforma România într-o forță economică regională și a avansa cu angajamentele strategice asumate la preluarea guvernării.

În cadrul unei întâlniri de lucru cu Premierul Ungariei, Viktor Orban, șeful Executivului a reușit să obțină susținerea fără echivoc a Ungariei pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen, cât și semnarea unor acorduri bilaterale de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare.

Demersul șefului Executivului s-a concretizat în poziția fermă a omologului său maghiar, Viktor Orban, de a susține aderarea deplină a țării noastre la spațiul Schengen în acest semestru, în care Ungaria deține preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Poziția Premierului maghiar cu privire la susținerea aderării României la spațiul Schengen a fost făcută publică la sfârșitul întâlnirii informale pe care acesta a avut-o în această dimineață cu Prim-Ministrul României, Marcel Ciolacu.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 26, 2024