Deşi Dacia şi-a construit o reţea de clienţi fideli pentru vehiculele sale low-cost, adesea spartane, fiind unul din brandurile cu cea mai rapidă creştere a Renault, acum ar putea deveni o frână pentru producătorul auto francez deoarece se confruntă cu dificultăţi generate de costurile conformării standardelor înăsprite ale UE privind poluarea, se arată într-o analiză realizată de Blooomberg.

Linia Dacia din 2018 trebuie pregătită mai mult decât alte branduri pentru a îndeplini ţintele UE privind emisiile pentru 2021, conform estimărilor Evercore ISI. Revizuirea modelelor sale pentru a îndeplini reglementările „ar putea afecta disproporţional profitabilitatea”, chiar dacă per ansamblu Renault este mai bine poziţionat decât unele rivale pentru a îndeplini cerinţele, a apreciat analistul Philippe Houchois, de la Jefferies Londra. Noile standarde sunt printre diversele provocări cu care se confruntă Renault, care are dificultăţi în susţinerea alianţei sale cu Nissan şi este afectat de declinul pieţei auto europene. Luna trecută, Renault şi-a revizuit în scădere estimările privind veniturile din acest an.

Începând din 2020, flotele auto trebuie să respecte noile limite privind emisiile de dioxid de carbon (CO2), sau se confruntă cu amenzi. În scenariul celor de la Jefferies, care estimează continuarea declinului vânzărilor auto, amenzile cu care s-ar putea confrunta Renault dacă nu respectă standardele s-ar putea ridica la 450 milioane de euro, sau 17% din profitul previzionat pentru 2020.

Amenzile vor ţine cont de emisiile tuturor maşinilor fabricate de compania franceză. În medie, datorită tehnologiilor mai curate, maşinile brandului Renault emit mai puţin CO2 decât modelele Dacia. Marca autohtonă ar putea introduce un SUV hibrid în scopul reducerii emisiilor, susţin surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Pentru Renault, Dacia este o poveste de succes. Cel mai ieftin model al său are un preţ de pornire de 8.000 euro în Europa Occidentală, mai puţin decât ofertele rivalelor Fiat-Chrysler şi PSA Group. Renault nu publică datele privind profitabilitatea în funcţie de brand sau model, dar unii analişti estimează că Duster generează o marjă de profit de peste 10%, depăşind producătorii de maşini premium, cum ar fi Mercedes-Benz sau BMW. Anul trecut, vânzările Dacia au urcat cu 7% în timp ce maşinile brandului Renault au înregistrat un declin de 5%. Vânzările Dacia reprezintă aproximativ o cincime din totalul Renault.

Totuşi, investiţiile costisitoare în tehnologiile pentru vehiculele electrice sau hibride pentru a îmbunătăţi performanţa emisiilor la Dacia ar putea afecta marja sa de profit. Arndt Ellinghorst, analist la Evercore ISI în Londra, apreciază că în următorii doi ani îndeplinirea ţintelor privind emisiile va costa Dacia aproximativ 671 milioane de euro, sau 1.269 euro per unitate. Oficialii Renault nu au dorit să comenteze impactul viitoarelor reglementări.

