Viitoarea soție a lui George Simion, dezvăluiri de ultim moment despre nuntă. Cum va arăta rochia sa de mireasă?

Așadar, viitoarea soție a lui George Simion a dezvăluit că rochia sa de mireasă este complet tradițională, cu influențe din zona ei.

„Este o rochie de mireasă tradițională complet. Este exact ce mi-am dorit eu și cum mi-am dorit eu să fie, dar cu influențe tradiționale, din zona mea, Ialomița, Bărăgan”, a explicat Ilinca Munteanu într-un interviu oferit pentru click.ro

Aceasta a menționat și că rochia va avea inclusiv o trenă lungă de patru metri. Potrivit informațiilor oferite de Ilinca Munteanu, a avut nevoie de două probe pentru a decide forma definitivă a rochiei.

De asemenea, liderul AUR a spus pentru sursa menționată că au stat o perioadă de timp „feriți de public”, deoarece nu au dorit să se afișeze.

„Noi am stat o perioadă de timp feriți de public. Nu am dorit să ne afișăm, dar când au început să apară tot felul de știri despre relația noastră, despre faptul că Ilinca m-a părăsit, că de fapt exista o altă mireasă, că nunta nu o să mai aibă loc, am decis să ieșim și să vorbim noi”, a declarat George Simion.

Ilinca Munteanu a dezvăluit ce i-a făcut liderul AUR

Ilinca Munteanu a rupt tăcerea și a vorbit despre relația pe care o are cu George Simion chiar înainte de nuntă. Într-un interviu acordat la România TV, viitoarea soție a liderului AUR a dezvăluit ce i-a făcut acesta în momentul în care a cerut-o în căsătorie.

Se pare că liderul AUR i-a pus la cale o farsă iubitei sale, astfel încât surpriza să fie una pe măsură. Cei doi se aflau în trafic, iar Ilinca Munteanu conducea, moment în care a fost oprită de polițiști în trafic.

Polițistul care a oprit-o era complice la acest lucru cu George Simion. Aceasta a fost surprinsă în momentul în care polițistul i-a spus că are un cadou pentru ea din partea liderului AUR.

„Nu mă aşteptam la asta, să mă ceară în căsătorie, este atât de amuzant momentul în sine… Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele, eu nu prea am treabă cu şofatul, el m-a pus să filmez, m-am gândit live pe facebook, gata, se întâmplă ceva rău. Domunul poliţist zice „Domnişoara Ilinca, din partea domnului Simion, aveţi un cadou”, a spus aceasta.