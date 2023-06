Bătălie acerbă pentru titlul de cel mai mare jucător din toate timpurile

Numărul de titluri de Grand Slam câștigate este cea mai evidentă și cea mai ușoară măsurătoare pentru cei care doresc să determine cel mai mare jucător din toate timpurile (n.r. GOAT – Greatest Of All Time). Novak Djokovic, odată cu victoria de la Roland Garros, are ocazia de a se distanța pentru prima dată în cursa pentru a fi încoronat GOAT al tenisului masculin.

Djokovic are 23 de titluri de Mare Şlem, record pentru tenisul masculin. Recordul pentru cel feminin este deţinut de australianca Margaret Court, cu 24 de titluri. Rafael Nadal este acum la cota 22, în timp ce Roger Federer, care s-a retras din activitate, a rămas la cota 20.

De asemenea, sârbul a început luni cea de-a 388-a lui săptămână în fruntea clasamentului ATP, în timp ce Roger Federer a avut această onoare de 310 ori, iar spaniolul de 209 ori.

Patrick Mouratoglou la declarat învingător pe Djokovic

În acest context, antrenorul Simonei Halep i-a acordat deja lui Djokovic titlul de cel mai bun jucător din toate timpurile. Patrick Mouratoglou consideră că dezbaterea despre cel mai bun jucător din istorie este acum tranșată.

„Fie ne bazăm pe criterii obiective, fie pe criterii subiective. Nu voi intra în detalii. Singurul lucru care are sens este să ne bazăm pe titlurile fiecăruia.

Deocamdată îi întrece peste tot, dar și la numărul de titluri în Masters 1000 (38), Masters (6), numărul de săptămâni în care a fost numărul 1 (388). Îi bate peste tot și este în cea mai bună poziție pentru a continua să câștige titluri.

Discuția este încheiată. Poate că nu este favorit, poate că nu este cel care joacă cel mai mult tenis de înaltă calitate”, a declarat el pentru L’Equipe.

De altfel, într-un tweet anterior, el spunea deja acest lucru, comparându-l pe Novak Djokovic cu deținătoarea titlului de GOAT în tenisul feminin, Serena Williams.

Novak can tie Serena as the greatest tennis player of all times today. — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) June 11, 2023

Roger Federer, rămâne GOAT pentru fani

Pe de altă parte, un sondaj realizat de ziarul elveţian Le Matin arată că Roger Federer rămâne cel mai mare jucător din istorie, deşi Novak Djokovic a cucerit duminică al 23-lea său titlu de Mare Şlem.

La întrebarea „Care este cel mai mare jucător de tenis din istorie?”, 71% din repondenţi l-au ales pe Roger Federer, 22% pe Novak Djokovic şi 7% pe Rafael Nadal. 5.353 de persoane au participat la sondaj. Elveţianul a obţinut 3.801 voturi, faţă de cele 1.178 ale sârbului şi cele 375 ale spaniolului.