Sindicatul Uniunea Muncitorilor Liberi (FAU) Bonn a transmis recent pe o rețea de socializare că a fost găsită o soluție extrajudiciară în în dilema restituirii salariilor pentru muncitorii români care se ocupau de recoltă la compania Bornheimer Spargel Ritter, aflată în insolvență.

Astfel, administratorul special Andreas Schulte-Beckhausen a confirmat soluționarea extrajudiciară la cererea publicației General Anzeiger.

Potrivit sursei menționate, ambele părți s-au angajat să nu dezvăluie conținutul acordului. Totuși, este cunoscut faptul că sunt vizate peste 100 de persoane.

Acordul a fost încheiat între reprezentanții legali ai lucrătorilor sezonieri, avocații Harald Klinke și Stefan Hübner și administratorul special al companiei Ritter, firma de avocatură Schulte-Beckhausen și Bühs.

De asemenea, Uniunea Muncitorilor Liberi (FAU) Bonn se declară satisfăcută.

„Lucrătorii sezonieri au arătat că merită să luptăm pentru drepturile lor. Eforturile neobosite ale avocaților Harald Klinke și Stefan Hübner, precum și solidaritatea muncitorilor, cu un sindicat militant de bază în spate, au făcut posibil acest succes.

Mai ales pe fondul dezbaterii actuale despre munca sezonieră fără asigurări de sănătate în pandemia coronei, acest rezultat arată că lucrătorii sezonieri nu pot fi pur și simplu tratați ca niște iobagi fără drepturi ”, a transmis Emilia Steinhausen, activistă la FAU Bonn.

În mai 2020 a avut loc o grevă în care au fost implicați peste 200 de muncitori sezonieri la Spargelhof Ritter din Bornheim. Totul a pornit din cauza salariilor restante și a condițiilor inumane în care erau tratați muncitorii din Germania.

Negocierile pentru plățile salariilor de aproximativ 100.000 de euro pentru mai mult de o sută de lucrători sezonieri.

