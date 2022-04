Ucraina anunţă o nouă victorie importantă în lupta cu Rusia!

Crucișătorul Moskva, nava amiral a flotei Rusiei din Marea Neagră, a fost grav avariată, iar echipajul său a fost evacuat în urma unui incendiu care au dus apoi la explozia muniției.

Anunţul a venit din partea Ministerului rus al Apărării, citat de agenţia de presă Interfax. Ruşii nu au precizat totuşi care a fost cauza incendiului.

De cealaltă parte, Maksym Marchenko, guvernatorul ucrainean al regiunii portului Odesa de la Marea Neagră, spune că nava amiral a fost lovită de două rachete de croazieră Neptun de fabricație ucraineană, notează agenţia Reuters.

„Rachetele Neptun care păzesc Marea Neagră au provocat pagube foarte grave”, a fost mesajul oficialului ucrainean.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat deocamdată acest incident, iar jurnaliştii Reuters nu a putut verifica afirmațiile niciuneia dintre părți.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser “Moskva” was attacked by “Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022