”Initiativa lui Stefan Mandachi a devenit un adevarat fenomen cu potential pozitiv urias – felicitari lui si celor care i se alatura in mod onest !

Am insa convingerea ca oamenii politici ( si aici ma includ in aceasta categorie ) trebuie sa faca mult mai mult decat sa se alature ( din interes sau din comoditate) – oamenii politici trebuie SA FACA! Trebuie sa inteleaga de ce nu am reusit mai mult pana acum – trebuie sa spuna in mod concret CUM FAC de acum incolo !

Exista solutii rationale si realizabile – ( sigur nu cred in populismul paranoic al Jupanului din Teleorman care a facut toate soselele din tara cu TELDRUM si ati vazut ce a iesit)

O sa incep cu autoanaliza activitatii mele , lectiile invatate – si dupa o sa va spun ce cred despre cei care sunt acum la “butoane” :

Am realizat in 2012 – 2015 mult prea putin / 345 km inaugurati si mai putin de 500 demarati sunt dezamgitori in primul rand pt mine / am invatat insa enorm din propria neputinta si am SOLUTII :

Nu putem sa facem autostrazi dupa interesul de moment al unui partid sau lider politic / avem aprobat de Comisia Europeana , inca din 2014 , MASTER PLANUL de Transport- cu harti, calendar, costuri si finantare ( europeana si nationala) / faptul ca acest Master Plan a fost ignorat dupa 2016 este o greseala fundamentala Eu am finalizat autostrazi incepute de Tariceanu si Boc / dupa mine se finalizeaza si inaugureaza autostrazile incepute de mine / vom avea insa 3-4 ani, in 2021 – 2024, in care nu vom avea NICIUN km de finalizat – pentru ca nu s-a mai inceput nimic nou dupa 2016 / atunci sa vedeti tragedie Degeaba dai legi in Parlament votate in unanimitate / sunt doar actiuni de imagine / singura lege necesara este Bugetul de Stat care sa asigure finantarea ( sau cofinantarea) autostrazilor – restul este poveste Autostrada Moldovei si Autostrada Pitesti – Sibiu NU se pot face in PPP ( nu este rentabila si nu se poate finanta asa ) – pentru acestea avem bani europeni nerambursabili si contributia de la Buget / insa deja au trecut 5 ani de la Master Plan si avem doar vorbe / Comarnic – Brasov se poate realiza la acelasi pret din 2014 ( cand Basescu, Coldea, Kovesi si PNL au blocat proiectul) Actiunea pur politica si de imagine nu ajuta in acest caz – incurca ! Autostrada de la Sibiu la Deva a inceput in 2011 si s-a realizat cu probleme de proiectare si constructie ( am inaugurat prima parte in 2013 impreuna cu Primarul Sibiului Klaus Iohannis, pe urma am ajuns in 2014 sa fiu injurat ca “a prabusit Ponta autostrada” – nu mai conteaza , a fost o manipulare inteligenta ) / problema este ca oamenii politici sa asigure cadrul legal prin care firmele contractoare sa raspunda pentru orice intarziere sau defectiune / In 2020-2024 banii de la Buget vor fi cheltuiti in proportie de 95% pe salarii, pensii, cheltuieli de functionare a administratiei si plata datoriilor facute in 2018-2020 / bani de autostrazi NU sunt in actuala gandire bugetara / ori reducem cheltuielile ori marim veniturile – ideea unei accize pe carburant care sa fie folosita doar pentru Infrastructura rutiera ( idee care mi-a fost data chiar de un ministru liberal foarte destept) nu a fost gresita dar nu am avut capacitatea si intelepciunea sa o aplicam bine marile proiecte de Infrastructura pot fi realizate cu oameni politici patrioti , profesionisti si experimentati / azi vad fie hoti, fie demagogi, care se ocupa – deci sperante zero !

Romania vrea si are nevoie de autostrazi / romanii au dreptate sa protesteze / intrebarea este insa pentru oamenii politici : le facem sau doar ii pacalim pe oameni ?”, scrie Victor Ponta.