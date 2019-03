Textul a fost publicat pe HotNews.

„Este ora prânzului și cei din presă primim invitație de la ministerul Finanțelor, ceva de genul: „Domnul ministru Eugen Teodorovici va susține declarații de presă”. E invitația pentru mâine. Au fost cazuri în care urma să fie în aceeași zi. Mulți ajungem cu 20-30 minute înainte pentru a ne ocupa un loc bun în sală. Uneori ne cheamă în holul instituției pentru a nu pune întrebări. Când e pe hol, mare lucru nu auzi din ce vorbește, pentru că distanța dintre noi și pupitru e mare.

De multe ori avem noroc, că stăm în sală. Mai sunt trei minute până să înceapă evenimentul și aud două jurnaliste în spatele meu șușotind despre cât de frumos e Teodorovici. Ministrul intră în sală, la costum. Are nasturele cămășii, în zona gâtului, descheiat și i se vede un lanț de aur galben. Dacă te uiți cu atenție, cămașa e parțial opacă, așa că se întrezărește culoarea aurie a bijuteriei. La baza mânecilor cămășii are inscripționate două inițiale: E.T. Adică: Eugen Teodorovici.

Noi, mare parte din jurnaliști, purtăm o pereche de blugi și o bluză. Avem de umblat, așa că e mai bine cu îmbrăcăminte confortabilă.

Pe 29 ianuarie, anul trecut, Eugen Teodorovici prelua funcția de ministru al Finanțelor publice de la Ionuț Mișa, odată cu noul Guvern condus la Viorica Dăncilă. Îmi amintesc că în sala Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților, când Ionuț Mișa sau chiar Viorel Ștefan aveau funcțiile de miniștri ai Finanțelor, el îi critica foarte aspru. Se discuta bugetul, parlamentarii aveau amendamente care prevedeau sume de bani suplimentare pentru anumite proiecte iar Eugen Teodorovici le spunea ceva de genul: „Nu puteți să spuneți că nu aveți bani. Noi propunem, iar voi găsiți sursa de finanțare”.

Înainte de a prelua portofoliul din 2018, a mai fost ministru de Finanțe pe vremea Guvernului Ponta. Mai exact, a condus ministerul în perioada 30 martie 2015 – 17 noiembrie 2015. A plecat atunci după tragedia de la Colectiv.

Era văzut foarte bine de mediul de afaceri: un ministru pro business, cu care se poate discuta. Când afacerișii au auzit că va fi ministru în Guvernul condus de Viorica Dăncilă, au fost încântați.

Zilele trecute discutam cu o parte din aceiași oameni, care îl lăudau în ianuarie 2018, și spuneau că nu înțeleg ce se întâmplă cu el, că aveau speranțe și uite, are semnătura pe OUG 114, care e anti-business.

Au fost încântați că, la scurt timp după ce a ajuns ministru, a început să corecteze o parte din greșelile fostului Guvern, iar apoi a anunțat că vrea să modifice Codul fiscal și cel de procedură fiscală. În vară (în 2018) au început întâlnirile cu consultanți fiscali și diferite asociații din economie, în ideea actualizării şi îmbunătăţirii prevederilor.

S-au pus pe hârtie foarte multe propuneri, sute de pagini. Acestea pot fi vizualizate pe site-ul instituției. Toți așteptau apoi să vadă câte dintre acele idei vor fi acceptate de specialiștii ministerului.

Câteva dintre ele, doar câteva, au fost introduse, unele într-o formă modificată, într-un act adoptat de Parlament, la propunerea Minsiterului. E vorba de modificarea OUG 25/2018, care include și prevederi cu privire la criptomonede.

Au așteptat mult și bine proiectul de modificare a celor două Coduri. În schimb, s-au ales cu ceva diferit OUG 114. Mediul de business nu a putut să conceapă cum un ministru de Finanțe poate să fie de acord cu așa ceva. Tocmai el, care a declarat de multe ori că nu va crește nicio taxă, a făcut ceva contrar.

„În mandatul meu de ministru nu o să adaug taxe noi, nu o să cresc cuantumul lor, dimpotrivă, obligația mea e să fim în sens invers”, a spus Teodorovici, la anul trecut.

Și, totuși, a făcut-o.

Declarații și jigniri la adresa parlamentarilor din opoziție și a populației

Pentru mulți, prima declarație surprinzătoare a fost făcută în cadrul unui eveniment, la Palatul Parlamentului, pe 27 noiembrie, că dorește ca românii care lucrează în străinătate să aibă un singur permis de muncă, valabil pentru o perioadă limitată. Pe urmă, să își caute de muncă în altă țară.

„Iar văd știri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Nu domnule, permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ți reînnoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Așa, dacă ajunge în Germania și tot primește drept de muncă, deci nu o să se întoarcă în veci în Croația, România de unde a plecat. Maxim 5 ani și, la revedere, să te duci în altă țară să îți cauți loc de muncă”, a explicat Teodorovici.

Această declarație, surprinzătoare pentru un ministru european, a făcut „înconjurul internetului” și rețelelor de socializare. Pagina sa de Facebook a fost asaltată de mesaje negative.

A doua zi a fost prezent la un eveniment organizat de BNR și atunci a insultat, pentru prima dată, cetățenii care l-au înjurat.

„Celor care au dat mesaje în spațiul online, ce să le spun? Ce-mi doresc ei mie, le doresc și eu dânșilor. Din păcate, uitați-vă oriunde, fie că vă uitați la anumite mesaje din pagina mea de Facebook, fie că vă uitați oriunde în spațiul online, mesajele, din păcate, sunt din ce în ce mai multe de natură de a instiga la ură între români. Este un lucru foarte trist. Eu sper că lucrurile se vor opri”, a spus ministrul Finanțelor.

Mai recent, pe 25 februarie, în Parlament a avut loc Ora Guvernului, în care trebuia să dea explicații cu privire la OUG 114/2018 a jignit parlamentarii USR, numindu-i măscărici.

„Sunt mulți măscărici, din păcate plătiți din bani publici. E atat de simplu să te uiti printre… (cei din Parlament n.r.) ca să-i numești… „A năsui” (aluzie la deputatul USR Năsui-n.red), spune DEXul, e „a se obrăznici, a-și lua nasul la purtare, a se compara cu cineva mai mare și mai puternic”.

Miercuri, pe 13 martie, prezent în Comisiile reunite de buget-finanțe, l-a făcut prost pe senatorul PNL, Florin Cîțu.

„Ești frumos! Chiparosule! După ce că ești urât, mai ești și prost. Ai auzit? Cîțule, după ce că ești urât, ești și prost!”, potrivit stirileprotv.ro.

Întrebat ulterior de ce a folosit aceste apelative, Teodorovici a susținut că nu a spus nimic urât: „Am spus ceva urât? Am zis frumosule, chiparosule. Vedeți ce înseamnă chiparos.”

O ciudățenie a sa pe plan europea n

Eugen Teodorovici, care a prezidat ședința ministerială ECOFIN de marți, 12 februarie, declarase presei înaintea ei că e probabil ca acțiunea să fie amânată de Consiliu, spre surprinderea celorlalți miniștri de finanțe, subiectul fiind unul foarte important: lista neagră a paradisurilor fiscale.

Ce s-a întâmplat, de fapt.

Miniștrii de finanțe ai UE au adoptat o listă neagră revizuită a paradisurilor fiscale din afara blocului comunitar, după ce au înfrânt tentativa României de a amâna un vot până în luna mai. Măsura a triplat lista la 15 țări, inclusiv Bermuda, Insulele Virgine Americane și Emiratele Arabe Unite, potrivit Politico, citat de Rador.

Ministrul român de finanțe Eugen Teodorovici, care a prezidat ședința ministerială ECOFIN de marți, declarase presei înaintea ei că e probabil ca acțiunea să fie amânată de Consiliu.

Declarațiile lui Teodorovici i-au lăsat pe miniștri nedumeriți, au declarat funcționari fiscali pentru Politico. Consiliul convenise în principiu asupra listei încă de luni noapte, având intenția de a dezvălui întreaga revizuire marți.

Acest fapt l-a lăsat pe Teodorovici „complet izolat”, a declarat un oficial de la ECOFIN, care a discutat lista neagră în spatele ușilor închise. Până și șeful fiscal al Comisiei Europene Pierre Moscovici „a fost surprins de sprijin”, a declarat un alt oficial.

Limbajul ministrului s-a transformat radical. Cu zâmbetul pe buze jignește pe alții, uitând că deține o funcție publică și că astfel de ieșiri nu fac cinste unui ministru. Oamenii așteaptă soluții și răspunsuri, nu insulte.

Funcția îl face pe om? Asta mă întreb.”