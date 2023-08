Revenirea momentului în Guvern! Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a făcut o declarație surprinzătoare la România TV. Acesta a precizat că va oferi actualului premier consultanță pe probleme economice.

„Este o decizie a premierului Ciolacu, cu care am vorbit de mai multe ori în ultima vreme (…)

E un domeniu al relațiilor economice internaționale în care am încercat să performez cât am putut, cât am fost prim-ministru. Am învățat mai multe din zona privată în ultimii ani. Aș fi vrut să fi avut această experiență din zona privată de mai demult.

Am discutat cu domnul Ciolacu strict pe aceste teme. M-a provocat, că e mai ușor să ai opinii de pe margine”, spune Victor Ponta.