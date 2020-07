„Nu am citit programul. M-am uitat un pic, e programul PNL-ului, nu are legatura cu Romania. Liviu Dragnea lansa acelasi program in 2016, nu s-a realizat, nu se va realiza nici asta. Treaba lor, sa spuna ce vor”, a spus Ponta la România Tv.

Acesta a rememorat un eveniment din anul 2020 când România și-a revenit din criză și a repornit economia.

„Din experienta din 2012, cand am venit dupa o criza si am portnit economia, nici daca vor nu au cum sa faca ceva din acest program: reforma fiscala, impozit progresiv, scaderea taxarii muncii, iar al doilea lucru, reforma administrativa. Daca stam in continuare cu 41 de judete, toti banii se vor duce pe o administratie care e din 1968, facuta de Ceausescu”, a mai spus liderul Pro România.

Va fi ca la Dragnea

„Altfel va fi ca la lansarea lui Dragnea din 2016, nu se va face nimic, pentru ca nu se poate”, a mai adăugat acesta.

Totodată, Ponta e de părere că oamenii nu sunt interesați de regulile democratice care se aplică în România.

„Eu cred ca oamenii inteleg foarte bine ca nu ii mai intereseaza reguli democratice. Ce va spun acum am avut ocazia sa-i spun si domnului Iohannis. Nu mai putem sa impozitam munca si sa lasam capitalul sa plece din tara. Si daca nici acum, cand aveti puterea, nu faceti din 41 de judete 15, toti banii pe care ii strangeti de la bietii intreprinzatori romani, daca nu avem nationalism economic, toti banii ii veti da in administratie”, a adăugat Vicotr Ponta.

Acesta consideră că tot ce oferă Guvernul în prezent sunt doar povești și nu există nimic palpabil pentru a-i ajuta pe români. Totodată, acesta a mai precizat că s-ar bucura enorm dacă Marcel Ciolacu ar reuși să ”dea jos guvernul”.

„In 2016 eram in crestere economica, acum nu avem nici bani si suntem si in criza. Nu am vazut nimic care sa-i zica angajatului cum facem sa treaca iarna asta. Doar grafice, povesti, dar nimic despre rechizite pentru copii la toamna, nimic.

Nu m-a anuntat domnul Ciolacu ca dam jos guvernul, dar m-as bucura. Desi a zis Rares Bogdan ca facem ce vrem, ca tot de la PNL o sa fie guvernul, dar macar daca il dam jos mai repede macar nu o sa mai apuce sa isi faca ei afacerile”, a spus Victor Ponta.