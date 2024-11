Fostul premier Victor Ponta a cerut public să fie convocat în Comisia de anchetă a cheltuielilor prezidențiale, pe care PSD intenționează să o creeze.

El afirmă că dispune de documente incriminatorii ce dezvăluie modul în care președintele Klaus Iohannis ar fi folosit resursele publice în scopuri personale, subliniind în special cheltuielile pe zborurile private și lucrările de reabilitare la Vila Dante, imobil destinat inițial președintelui Traian Băsescu.

Un punct central al criticilor lui Victor Ponta este decizia de a nu achiziționa o aeronavă oficială pentru deplasările șefului statului și ale premierului, inițiativă pe care fostul premier susține că a aprobat-o în 2014.

El consideră că refuzul de a implementa această soluție economică a determinat, în schimb, cheltuieli excesive cu zborurile private în perioada mandatelor lui Iohannis.

Victor Ponta a specificat pe platforma Facebook că așteaptă să fie chemat la Comisia de Anchetă pentru a prezenta documentele oficiale prin care aprobase, în 2014, achiziția unei aeronave oficiale pentru Președinte și Prim-Ministru. El a adăugat că, în schimb, domnul Iohannis a preferat timp de 10 ani utilizarea unor avioane private, care au costat, în total, de trei ori mai mult decât aeronava ce ar fi rămas în proprietatea României.

Pe lângă problema aeronavelor private, Ponta a subliniat și utilizarea imobilului de pe Bulevardul Aviatorilor, cunoscut sub numele de Vila Dante.

Potrivit lui Ponta, în mandatul său, vila fusese închiriată unui ambasador al unei țări importante, decizie ce ar fi generat un venit stabil care a acoperit investițiile în modernizarea clădirii.

Fostul premier a adăugat că ar mai putea prezenta Comisiei modul în care a oferit Vila Dante, pregătită inițial pentru Băsescu, ca reședință unui ambasador al unei țări extrem de importante și cum, din chiria încasată, a recuperat toți banii investiți de RAPPS, rămânând în proprietate cu o vilă modernizată.

