Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, a anunţat joi că s-a înscris în partidul lui Victor Ponta, Pro România.

„Se pare ca, la noi, un lucru secret se afla cel mai repede. Astazi, 13 iunie, m-am hotarat sa ma inscriu in Partidul ProRomania. Toata viata 13 mi-a purtat noroc: pe 13 martie am cunoscut-o pe sotia mea, pe 13 iulie s-a nascut baiatul meu, am depus juramantul la ora 13 ca viceprimar, la masina am avut numarul 13. Sper din toata inima sa imi poarte noroc si ziua si hotararea de azi si sa construim o filiala puternica a acestui partid. Eu consider ca va fi un partid PRO Craiova. Ii astept pe toti cei care cred in mine sa ne apucam de treaba!”, a scris Solomon, pe contul său de Facebook.

În 2013, Antonie Solomon a condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, iar după un an a fost eliberat condiționat. În 2018, fostul primar a scăpat de un dosar penal după ce faptele pentru care era acuzat s-au prescris.

Craiova a fost considerat unul dintre cele mai importante fiefuri ale PSD. Orașul are reprezenți în partid persoane extrem de influente precum Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda. PSD a obținut, însă, o înfrângere usturătoare acolo, la alegerile europarlamentare.

