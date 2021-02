Victor Ponta iese din nou în lumina reflectoarelor. El a dezvăluit ce plan are în continuare. Pe de o parte, acesta susține că vrea în continuare să conducă Pro România. Pe de altă parte, însă, acesta se implică activ în viața și deciziile luate de PSD. De altfel, Ponta are și sprijinul unui vechi amic. Este vorba de Vasile Dîncu.

“Nu plec de la Pro România. Deocamdată eu sunt președintele partidului. Nu mă duc la un alt partid. Sunt un social-democrat”, a declarat în seara aceasta Victor Ponta într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu la Aleph News. El a subliniat relația specială pe care o are cu șeful PSD, Marcel Ciolacu.

“Am o relație foarte bună cu Marcel Ciolacu și cu PSD. Le-am spus că eu nu joc cu ei în liga națională, dar că le pot da sfaturi bune. Este o lecție pe care am învățat-o de la Adrian Năstase. Să nu fii singur. Dacă PSD este singur, degeaba este mare. Nu poate face 50% ca să poată conta. Acum, PSD este singur. Eu, când am fost președintele PSD, m-am aliat și cu PNL, și cu UNPR-ul lui Gabi Oprea și cu ALDE”, a comentat Ponta.

Ponta îi dă sfaturi lui Ciolacu

El a continuat să dea sfaturi celor de PSD. În opinia sa, aceștia nu au ce să caute într-o alianță cu AUR.

“Marcel Ciolacu a spălat imaginea partidului de umbrele trecutului. Este foarte bine. Nu cred că va face alianță cu AUR în Opoziție. Cu cine să vorbească de la AUR? Acolo sunt frământări și vor fi și mai multe de acum încolo”, a punctat Victor Ponta.

Chiar dacă este în fruntea unui alt partid, Ponta are sfaturi pentru PSD. În plus, el are o relație extrem de apropiată cu Vasile Dîncu, strategul PSD.

Potrivit evz.ro, Dîncu a prezentat duminică seara, la Prima TV, exact scenariul pe care Victor Ponta l-a dezvoltat, în paralel, la Aleph News. Respectiv, o politică de alianțe, de parteneriate politice cu partide de stânga și partide ecologiste, toate, neparlamentare, care să proiecteze în spațiul public imaginea că PSD nu este un partid izolat, singur.