Liderul Pro România Victor Ponta a reacționat pe pagina personală de facebook după sondajul CURS. Acesta susține că nu este de vină criza de coronavirus, ci propria hoție și incompetență a lovit PNL.

Totodată, liderul Pro România susține că nu există nicio diferență între Guvernul Orban și Guvernul PSD Dragnea.

„NU criza coronavirusului loveste in PNL ( in aceasta perioada peste tot in lume increderea in cei aflati la guvernare a crescut) / propria incompetenta, hotie si infatuare lovesc PNL – si trebuie sa loveasca in continuare!