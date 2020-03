”Am anunţat un prim set de măsuri şi este vorba despre acordarea şomajului tehnic în plată de 75 la sută pentru companiile afectate de coronavirus, pentru cele închise prin ordonanţele militare şi pentru cele cărora cifra de afaceri, respectiv încasările au scăzut cu minim25 la sută şi de asemenea, un pachet de măsuri fiscale, de creditare a IMM, cu plafon de garantare, atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de capital de până la 90 la sută – 80 la sută pentru investiţii, în şa a fel încât să asigurăm o infuzie în piaţă. Lucrăm, împreună cu ministrul de Finanţe şi primul ministru la un al doilea val de măsuri în aşa fel încât să putem ajusta primele măsuri şi să facem faţă noilor provocări, pentru că de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, această luptă cu coronavirusul trebuie adaptată la realitatea care este. Mi-aş dori foarte mult ca românii să înţeleagă să nu mai circule liber, să înţeleagă că este o luptă cu un duşman pe care nu îl cunoaştem. Să aplice măsurile, să nu se gândescă că sunt luate aşa, de a speria populaţia. Sunt optimist că vom învinge acest coronavirus. şi trebuie să ne gândim ce vom face după pentru că economia va trebui restartată şi adaptată noilor cerinţe”, a explicat Virgil Popescu la Realitatea Plus, duminică.

Ce se va întâmpla după criza coronavirus

Popescu spune că în România este nevoie de o relaxare fiscală pentru companii, la finalul crizei provocată de coronavirus.

”Ieri, împreună cu ministrul de Finanţe, am participat la o videoconferinţă cu BERD şi am solicitat o strategie post coronavirus pentru a vedea liniile şi direcţiile pe care economia românească să se adapteze după această criză. Va trebui o relaxare fiscală, astfel încât companiile să ajungă cel puţin la nivelul la care au fost înainte de criză, astfel că trebuie încurajate cu reducerea taxelor şi încurajarea producţiei. Vom lansa un program, am remodificat programul de reindustrializare cu granturi de până la 200.000 de euro, Încercăm să îl ducem în mod special către producţia de materiale sanitare. Această criză ne-a învăţat că dependenţa de importuri din China şi alte ţări, nu din Europa, ne-a lăsat vulnerabili în faţa unei crize cum e cea de la ora actuală. Nu avem mulţi bani pe această linie, dar vrem să începem să vedem ce companii vor putea să acceseze aceşti bani”, a declarat Virgil Popescu.

Scăderea preţului la combustibil şi energie nu este un semn bun

”Nu e un semn bun pentru economie, scăderea consumului înseamnă scăderea producţiei şi înseamnă o scădere a încasărilor a companiilor din energie ce va duce la o scădere a ritmului din investiţii. Ne ajută pe moment, trebuie să folosim acest lucru, dar cred că nu trebuie să fim foarte bucuroşi de această scădere dramatică a cotaţiei petrolului”, spune Popescu.

Apel la populaţie să nu mai cumpere tot din magazine

”În momentul de faţă populaţia este panicată, dar asta va duce la o risipă alimentară. Sunt convins că şi Ministerul Agriculturii va prezenta o situaţie, dar până atunci, facem apel la populaţie că nu vine războiul, magazinele sunt deschise, putem merge la magazin indiferent ce va fi, nicio ţară nu a limitat aprovizionarea cu alimente. Dragi români, nu vă faceţi stocuri pentru că nu este cazul”, a declarat ministrul.

Întrebat de pierderile economice, Virgil Popescu a spus că nu poate face o estimare exactă, dar că pierderile vor fi mari.

”Pierderile în economie vor fi foarte mari. Deja nu se mai pune problema deficitului, depinde cât va ţine această criză, dacă se va încheia în vreo două luni, probabil că ne vom duce până în 5 la sută, dacă va dura 3-5 luni, nu se mai poate aproxima nimic”, a declarat Popescu.

Te-ar putea interesa și: