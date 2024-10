Fostul ministru Elena Udrea execută o pedeapsă de șase ani de închisoare la Penitenciarul Târgșor, unde se află pentru acuzațiile de luare de mită și abuz în serviciu din Dosarul „Gala Bute”.

Condamnată definitiv în 2018, Udrea a început să-și ispășească efectiv pedeapsa abia în 2022, după o contestație pierdută, și acum speră într-o revizuire. După o primă înfrângere în instanță, așteaptă decizia finală pe 12 noiembrie 2024.

Elena Udrea a petrecut deja aproape doi ani și jumătate în Penitenciarul Târgșor, la care se adaugă perioada petrecută anterior în arestul din Bulgaria, la Blagoevgrad și Sofia.

Conform declarațiilor lui Adrian Alexandrov, partenerul ei de opt ani și tatăl fiicei sale, condițiile de detenție nu sunt chiar cele mai fi confortabile. Celula este dotată cu paturi suprapuse, un televizor și, posibil, un frigider, conform mărturiilor lui Udrea.

Adrian Alexandrov, care se ocupă îndeaproape de creșterea și educația fiicei lor Eva, o vizitează constant pe Udrea la penitenciar. El efectuează cele cinci vizite lunare permise, asigurându-se că Udrea primește ceea ce are nevoie.

Alexandrov îi aduce mâncare, incluzând preparate tradiționale, cum ar fi sarmalele, dar respectă limita de greutate impusă de penitenciar, de aproximativ 10-12 kilograme, care îi este suficientă pentru o săptămână. Pe lângă mâncare, îi aduce și haine corespunzătoare sezonului.

Adrian Alexandrov a declarat că nu a intrat în celula în care stă Elena Udrea, însă cunoaște detalii despre condițiile de acolo din discuțiile cu ea. Potrivit acestuia, dacă mâncarea din penitenciar nu este pe placul Elenei, atunci ea poate să consume alimente aduse de acasă.

„Nu am intrat niciodată în Penitenciarul de Târgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții. Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte, are televizor în cameră, cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată. Cred că are și frigider.

Îi duc de mâncare ce vrea, dacă are poftă de sarmale, îi duc sarmale. Trebuie respectată o anumită greutate, în jur de 10-12 kilograme, îi ajunge cam o săptămână. Are trei mese pe zi, dacă nu vrea să mănânce mâncarea de acolo, mănâncă ce are de acasă.

Îi duc și haine, dar separat, în alt pachet. Când se schimbă anotimpul, are nevoie de alte haine, mai groase, mai subțiri”, a dezvăluit Adrian Alexandrov, în podcastul lui Bursucu.