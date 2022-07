Informații de ultimă oră de pe frontul din Ucraina!

Contraofensiva ucrainenilor continuă în regiunea Herson, despre care un consilier ucrainean anunța recent că va fi recucerită până în luna septembrie.

Militarii ucraineni au lovit trei poduri din regiune Herson. Totul face parte din campania de împiedicare a rușilor să își administreze zonele ocupate, a precizat un oficial din Ucraina, citat de CNN.

Dmytro Butriy, șeful interimar al administrației militare din Herson, spune că au fost lovite două poduri peste râul Nipru, precum și un alt pod aflat mai la nord.

Soldații ucraineni „acționează foarte precis asupra depozitelor și acumulărilor de forță de muncă ale inamicului și foarte eficient asupra lanțurilor logistice ale inamicului”, a explicat Dmytro Butriy într-un briefing de presă.

După ce podurile Antonivskyi, Dariivskyi și Kakhovskyi au fost lovite de către forțele ucrainene, „deplasarea echipamentelor grele și a vehiculelor este foarte complicată” pentru forțele ruse, a adăugat șeful interimar al administrației militare din Herson.

„Ei (rușii – n.red.) fac încercările de a repara aceste poduri. Există informații conform cărora intenționează să organizeze o traversare cu pontoane”, a mai precizat Dmytro Butriy.

„Putem spune că regiunea Herson va fi cu siguranță eliberată până în septembrie, iar toate planurile ocupanților vor eșua”, spunea duminică Serhiy Khlan, un consilier al șefului regiunii Herson, într-un interviu acordat televiziunii ucrainene.

The Kalibr cruise missiles that struck Odesa yesterday were reportedly fired from a Russian Project 21631 Buyan-M small missile ship. https://t.co/lB3J8Id4Kn pic.twitter.com/JWVnRmsaKA

— Rob Lee (@RALee85) July 24, 2022