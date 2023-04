Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a confirmat informaţiile de pe Telegram potrivit cărora preşedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri seara târziu la Kremlin, dar a explicat acest lucru prin particularităţile programului său de lucru, relatează TASS.

„Într-adevăr, Putin a sosit la Kremlin”, a confirmat Dmitri Peskov, joi, după ce reporterii acreditaţi la Kremlin l-au întrebat despre informaţii care circulă pe Telegram, potrivit cărora liderul rus ar fi ajuns la sediul Preşedinţiei ruse miercuri seara, în jurul orei locale 22:00. Vestea s-a rostogolit pe reţelele sociale şi oamenii s-au întrebat care ar fi motivul acestei vizite nocturne.

„Putin are un apartament la Kremlin unde rămâne peste noapte destul de des. El a lucrat ieri în Ogarevo (reşedinţa şefului statului de lângă Moscova, în Novo-Ogarevo – n.r.) şi, după ce şi-a terminat toate treburile în Ogarevo, pentru că azi avea întâlniri la Kremlin destul de devreme, a venit la Kremlin”, a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a descris astfel de mişcări ale lui Putin ca fiind „o practică obişnuită”, punctând că „se întâmplă foarte des”.

La sfârşitul lunii martie, preşedintele a declarat că a avut partea informală a discuţiilor din 20 martie cu preşedintele chinez Xi Jinping într-un apartament de la Kremlin, unde, „stând lângă şemineu şi sorbind ceai”, liderii au avut o conversaţie lungă. Putin l-a invitat şi pe omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko în acest apartament la începutul lunii aprilie, notează TASS.

Peskov a declarat anterior pentru TASS că şeful statului foloseşte apartamentele oficiale dintr-o aripă a Kremlinului „atunci când programul său de lucru se aglomerează”, iar acest lucru se întâmplă „foarte des odată cu începerea operaţiunii militare speciale” din Ucraina.

For some unknown reason, Putin rushed to the Kremlin around 11 PM.

Russian telegram channels are ablaze with everyone wondering what’s the reason for this late night visit.#Putin #Kremlin #Russia pic.twitter.com/nj8a8FKah0

— Natalka (@NatalkaKyiv) April 26, 2023