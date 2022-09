Rita Mureșan este una dintre cele mai îndrăgite și mai apreciate creatoare de modă de la noi. A fost căsătorită cu Nelu Mureșan, însă au divorțat. Din relația de iubire au rezultat două fete, Gloria și Rebecca.

Un episod petrecut în urmă cu câțiva ani i-a schimbat viața radical. S-a întâmplat când fata ei a suferit un accident cumplit. În cadrul unui podcast, Rita Mureșan a povestit, cu lacrimi în ochi, ce s-a întâmplat atunci. Copila avea doar 10 ani și se afla la o petrecere. Atunci, o bucată de marmură de 80 de kilograme a căzut peste ea și i-a rupt mână în două.

Rita Mureșan a povestit accidentul cumplit prin care a trecut fata sa

Creatoarea de modă a mai spus că întâmplarea nefericită s-a petrecut atunci când fiica ei a încercat să salveze un copil care trăgea de masă respectivă, urmând ca, cel mai probabil, blatul de marmură să-l strivească.

”Venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură cade peste un copilaș mic care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două. Eu am căzut cu capul în farfurie când am văzut. Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las.

Până la urmă m-a convins și când m-a sunat bona să ne întoarcem de urgență, asta a fost. Avea 10 ani. Ne-am întors de urgență, nu am găsit avion, am vrut să cumpărăm efectiv o mașină, dar era weekend. Când ne-am întors era deja operată prima oară. A avut opt operații”, a mărturisit Rita Mureșan în cadrul podcastului ”În oglindă”.

8 operații la mână, toate pentru a-și recăpăta brațul

După nefericitul accident, Rebecca, fiica Ritei Mureșan a avut nevoie de ani grei de recuperare. Ea a efectuat 8 operații la mână, toate pentru a-și recăpăta brațul. Creatoarea de modă a mărturisit faptul că tot calvarul a durat până la vârsta de 18 ani.

„Au fost necesare atât de multe operații pentru că acele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două. A fost nevoie să o pună la loc, tendoane, vene și toate cele.(…) Recuperarea a durat muți ani. La 18 ani ar mai fi fost nevoie de o operație ca să țină mâna dreaptă și mi-a zis că dacă vreau să facă operația o vreau doar pentru vanitatea mea(…) Eu i-am spus că vreau să îi fie ei bine”, a mai spus creatoarea de modă.