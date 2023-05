În acest context, Lia Olguţa Vasilescu a declarat că va cere despăgubiri de zeci de mii de euro de la denunţător. Acești bani reprezintă onorariul plătit avocaţilor în aceşti ani.

Lia Olguţa Vasilescu și-a anunțat victoria

Primarul Craiovei a amintit de faptul că dosarul a trecut prin nu mai puţin de zece instanţe până în momentul de față.

„Acest dosar a trecut prin nu mai puţin de zece instanţe până în acest moment. Am câştigat la toate şi s-a stabilit nu doar că nu existau probe pe corupţie, ci şi că mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil.

În primul rând, vreau să cer onorariile avocaţilor pentru această perioadă de şapte ani. De asemenea, voi cere plata pentru perioada în care am fost suspendată din funcţia de primar şi nu numai pentru aceasta, ci şi în anul 2020, când eu am câştigat alegerile la Primăria Craiova. Am fost ultimul primar din România investit.

Acest individ m-a hărţuit în instanţă şi a atacat validarea alegerii mele în contencios administrativ, iar timp de o lună şi jumătate, deşi eram aleasă, nu am putut să îmi exercit mandatul de primar”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu la Antena 3.

Lia Olguța Vasilescu se confrunta cu mai multe acuzații grave

Amintim că dosarul inițial fusese clasat. În 2021 s-au făcut plângeri împotriva soluției de clasare. Acum instanța a decis: „Respinge ca nefondate plângerile formulate de către petenţii NAE DORIAN şi BECHERU PETRU împotriva soluţiilor de clasare dispuse prin ordonanţa din data de 07.12.2020, emisă în dosarul cu nr. 957/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției, menţinută prin ordonanţele cu nr. 7/II-2/2021 din data de 26.01.2021 și 31/II-2/2021 din data de 18.06.2021, ale procurorului șef adjunct al Secției de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Menţine soluţiile dispuse prin ordonanţa din data de 07.12.2020, emisă în dosarul cu nr. 957/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției”. Soluția magistraților din Capitală este definitivă.

Lia Olguța Vasilescu era acuzată că ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu municipalitatea, să facă sponsorizări către o asociație non-profit pentru reabilitarea fațadelor blocurilor din centrul Craiovei. Mai mult, în același dosar, edilul era cercetat pentru s-ar fi folosit de influența pe care o deține în schimbul unor sume de bani pentru campania electorală din anul 2012. Pe 15 decembrie 2016, Tribunalul Bucureşti a decis să trimită, pentru a doua oară la DNA, dosarul în care primarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, era acuzată de fapte de corupţie, decizie menţinută de Curtea de Apel Bucureşti.