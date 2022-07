Aceasta e dieta secretă a Irinei Loghin! Vedeta a slăbit 4 kg în șapte zile: „Nu am crezut că pot ține așa o cură”

Irina Loghin a recunoscut că a apelat la ajutorul medicilor pentru a slăbi câteva kilograme. Aceasta a fost la o clinică de detoxifiere din Brașov, unde a urmat o cură specială, bazată pe sucuri de detoxifiere. Vedeta a reușit să slăbească patru kilograme într-o singură săptămână.

Pe lângă dietă, ea a reînceput să se plimbe, din nou, zilnic pentru a slăbi mai repede. Mulțumită de rezultatele obținute, Irina Loghin a spus că va urma această dietă până când va ajunge la greutatea pe care și-o dorește.

„Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate, că nu am avut niciun fel de senzație de foame.

Fix din oră în oră ni le dădea acolo. Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme. Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea. A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări.

Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit cu patru kilograme lipsă după șapte zile. Am dat jos patru kilograme în șapte zile. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună. Nu am simțit că îmi este foame. După ce m-am întors de acolo, am ținut dieta pe care mi-au dat-o. Slăbesc în continuare și o să slăbesc până o să îmi convină mie”, a declarat recent Irina Loghin, în cadrul unui emisiuni TV, relatează WOWbiz.

Irina Loghin a renunțat definitiv la carne

Trebuie precizat că Irina Loghin nu mai mănâncă carne de ani de zile. Aceasta consumă doar legume, fructi și preparate din soia. Totul a început în anul 1979, după ce a făcut o toxiinfecție alimentară severă. Totul s-a întâmplat în timpul unui concert la Sibiu, unde vedeta a simțit că se prăbușește pe scenă.

În ceea ce privește îngrijirea pielii și a părului, artista de muzică populară a precizat că folosește numai tratamente naturiste și folosește ulei de măsline pe post de demachiant.

„Am făcut o intoxicație mare… Eram pe scenă cu maestrul dirijor Ionel Budișteanu. Am început să amețesc, să văd steluțe în fața ochilor. M-am dus aproape de maestrul Budișteanu și i-am spus «țineți-mă că mă prăbușesc»… Mi s-au muiat picioarele, m-au luat cu salvarea, m-au dus la spital.

Se întâmpla prin 79 și mi-am zis, cine mai mănâncă carne de aici înainte, indiferent ce se întâmplă. De atunci am tăiat carnea de pe lista alimentelor și toate proteinele le iau din nucă, din migdale”, a mărturisit artista de muzică populară, în urmă cu mulți ani, relatează VIVA!.