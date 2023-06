În urmă cu doi ani, binecunoscutul artist Adrian Daminescu a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: cancer la plămâni. Din această cauză a fost nevoit să lase pasiunea sa, muzica, însă acum este decis să revină.

Adrian Daminescu revine la pasiunea sa, muzica

Astfel, îndrăgitul artist va participa la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2023, unde va urca pe scenă în perioada 25-27 august. Evenimentul reprezintă pentru el o ocazie de a readuce în memorie amintiri frumoase.

Pe de altă parte, artistul își ocupă timpul cu marele său hobby, pescuitul, pasiune pe care a dobândit-o încă din copilărie, de pe vremea când locuia la Constanța.

„La pescuit am reînceput să ies după o pauză de mai bine de doi ani, căci starea de sănătate nu mi-a permis. Acum, că totul este în regulă, încep din nou activitățile întrerupte în vara anului 2021, adică și activități recreative, dar și cele artistice.

Am pus bazele Asociației pentru Dezvoltarea Culturală și Socială a României Columna și vreau să mă implic foarte mult îndeosebi pe partea de activități sociale a acestei asociații. Așa că, am de lucru, nu mă plâng”, a declarat Adrian Daminescu pentru playtech.ro.

Artistul a vorbit despre prima sa dezamăgire

Adrian Daminescu are o carieră îndelungată în industria muzicii, bucurându-se de primul succes la Festivalul de la Mamaia din 1996. Cu toate acestea, cariera sa nu a fost lipsită de dezamăgiri. Prima sa participare la festival, în 1991, a fost cu un cântec compus la Londra în 1990, intitulat „România”. Melodia a fost lansată după evenimentele Mineriadei, care a avut loc în același an.

Chiar dacă era convins că va câștiga în acel an, mai ales după aprecierea pe care a primit-o din partea publicului, nu s-a întâmplat așa.

„Succes am tot avut, din 1996, prima mea apariție la „Mamaia”, până în 1991, când am avut prima dezamăgire. Cântecul meu, „România”, pe care l-am compus la Londra, în 1990, după evenimentele din 13-15 Iunie (Mineriada) și pe care l-am prezentat în festival, nu a obținut niciun premiu, deși am avut 25 minute de aplauze (cu toată lumea în picioare) și mari compozitori din comisia festivalului, care erau convinși că melodia mea va lua trofeul. Ei…nu s-a întâmplat așa.

Mi-a părut rău de premiu, o șalupă de 4 persoane, din fibră de sticlă, foarte frumoasă și cochetă pe care sponsorul festivalului de-abia aștepta să mi-o înmâneze, dar organizatorii festivalului au hotărât altceva si au primit-o băieții de la „Caru’ 5”, și aici a început nebunia, au lăsat-o în paragină, în Portul Tomis. În câțiva ani a devenit un maldăr de fibre de sticlă”, a mai spus artistul pentru sursa citată.