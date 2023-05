Patrick Mouratoglou nu a mai putut să tacă după ultimele evenimente în care a fost implicat numele Simonei Halep. Fostul antrenor al româncei i-a sărit acesteia în ajutor acuzând Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) de hărțuire.

Francezul a transmis că este alături de Simona Halep, dar nu a avut o luare fermă de poziție. Până astăzi!

„The Coach” a emis un comunicat extrem de dur, în care lansează acuzații concrete la adresa celor de la ITIA. În final, Mouratoglou cere care speța să fie judecată la finalul lunii mai.

„În primul rând, vreau să spun că am plănuit să stau departe de orice comentariu public în privința cazului Simonei Halep. Chiar am crezut că ITIA va efectua o investigație dreaptă și că va stabili adevărul. Faptul că acum nu mai cred același lucru este deranjant și m-a făcut să scriu, în sfârșit, aceste rânduri.

Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar.

Este amabilă, dulce, nu are nicio urmă de agresivitate, niciun fel de invidie față de cei din jur. Și-a dedicat întreaga viață tenisului. E pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei, nu a familiei. Doar a ei! E evident că a primit o educație aleasă, cu niște valori extrem de puternice” a scris Mouratoglou.

Onestitatea este în afara oricărui dubiu

Antrenorul francez a subliniat că va fi alături de fosta sa elevă până în momentul în care adevărul va ieși la iveală.

„Onestitatea ei este în afara oricărui dubiu. Știu că SUB NICIO FORMĂ, NICIODATĂ, nu ar fi făcut ceva ilegal. Sprijinul primit din lumea tenisului a fost extrem de puternic, asta deoarece oamenii au fost convinși că nu ar fi făcut niciodată așa ceva.

Din ziua în care ITIA a acuzat-o, am fost alături de ea și voi continua să fiu în fiecare zi. O voi sprijini în lupta ei pentru adevăr. Sunt un susținător al sportului curat. Cred că tenisul are nevoie de un sistem anti-doping capabil să descopere trișorii.

Acestea fiind spuse, sunt extrem de șocat de modul în care acest caz a fost condus. Credeam că ITIA va urma scopul suprem, acela de a stabili adevărul, dar e clar că ei încearcă doar să demonstreze vinovăția. Asta deși Simona a putut arăta multiple dovezi ale inocenței ei începând cu decembrie 2022” a continuat Mouratoglou.

ITIA nu a găsit nicio substanța ilegală în sângele ei

Fostul tehnician al Simonei Halep crede că interpretarea pașaportului biologic al româncei este răuvoitoare.

„Această ultimă acuzație care i-a fost trimisă ieri și care e legată în totalitate de primul caz este o pură interpretare a pașaportului ei biologic. Cu alte cuvinte, ITIA nu a găsit nicio substanța ilegală în sângele ei, doar remarcă că parametrii sângelui ei sunt suspicioși.

Experți renumiți care au analizat probele au ajuns la concluzia că afirmația ITIA este total greșită și interpretată într-un mod răuvoitor. Sângele Simonei era perfect normal.

Simona a transmis clar că nu cere un tratament special, doar respectarea regulamentului care prevede judecarea de către un tribunal independent.

Din cauza asta le cer celor de la ITIA să oprească această hărțuire și să nu mai amâne constant judecarea cazului. Ar fi trebuie să aibă loc în februarie, acum e plănuită pentru finalul lunii mai”, a mai scris Patrick Mouratoglou pe Twitter.