“Situația de pe piața asigurărilor a fost alterată de evoluția unui singur produs, un produs social și anume RCA. După cum știți, Autoritatea de Supraveghre Financiară a înaintat deja o propunere pentru plafonarea temporară a tarifelor, pentru șase luni. Înainte de a lua această decizie am avut o întâlnire cu actorii din piață pe care i-am rugat să găsească soluții, pentru că populația nu are nevoie de încă un necaz în plus, în contextul în care prețurile cresc peste tot. Nu au găsit. Am găsit noi această soluție de avarie. Ne dorim și înființarea unei companii de stat. Sper că în timpul în care această hotărâre de Guvern își va face efectele să avem și o companie a Statului. Era de dorit ca piața să regleze prețurile, dar nu s-a întâmplat”, a declarat recent președintele ASF, Nicu Marcu, în cadrul „Conferinţei Europene a Serviciilor Financiare ECFS2022 Sustenabilitate şi Rezilienţă – Noile coordonate ale pieţelor financiare”, organizată de Institutul de Studii Financiare.

Piaţa asigurărilor a crescut anul trecut din punctul de vedere al primelor brute subscrise cu 24%, segmentul de asigurări de viaţă înregistrând un avans de 18%, la 2,6 miliarde de lei, a declarat și Valentin Ionescu, director al Direcţiei Generale de Asigurări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).



„Anul trecut, piaţa asigurărilor a crescut din punctul de vedere al primelor brute subscrise cu 24%. Este pozitiv faptul că asigurările de viaţă au crescut cu 18% şi au ajuns la subscrieri de 2,6 miliarde de lei, iar asigurările de sănătate au crescut cu 10% şi au însumat 500 milioane de lei. Aceste tipuri de asigurări, prin măsurile pe care noi le-am luat, ne dorim să crească continuu, astfel încât structura pieţei, asa cum este ea acum, să se schimbe în următorii ani, iar ponderea asigurărilor facultative să fie dominantă”, a afirmat Valentin Ionescu.

În 2021, despăgubirile brute plătite de către societăţile de asigurare au fost de circa 7,6 miliarde de lei. Coeficientul de lichiditate a fost în creştere la sfârşitul lunii decembrie pentru societăţile de asigurări comparativ cu 2020, iar indicatorii SCR si MCR au fost peste nivelul minim legal.