Oana Lis s-a aflat recent la un eveniment monde, acolo unde a răspuns la câteva întrebări legate de viața sa. Soția lui Viorel Lis a vorbit despre influențele pe care oamenii le au asupra celorlalți și spune că deși acum termenul este văzut într-o lumină proastă, fiecare om este influențat încă de mic.

”Ideea de a influența am văzut că în ultimul timp e văzută cu conotație negativă, dar eu consider că toți suntem influențați încă de mici de cineva, de mama, de tata, de cine ne crește, așa ne dezvoltăm, apoi de profesori, de modele, este ok și mi se pare minunat să poți să influențezi viața cuiva, iar altcineva să ți-o influențeze. Eu mă gândesc că în viața mea am câteva persoane care mi-au influențat traseul în viață și le mulțumesc și nu e nimic rău în asta. E adevărat că trebuie să crezi într-o idee, într-un produs, ca să-l recomanzi celorlalți”, spune Oana Lis pentru spynews.ro.

Viorel Lis a reușit să îi influențeze viața soției sale

Oana Lis a mai povestit că una dintre persoanele care i-au influențat viața a fost soțul ei, Viorel Lis. Aceasta a mai povestit că a avut foarte multe probleme de familie, financiare și emoționale și că Viorel Lis i-a fost mereu alături și că a susținut-o.

”Da, mi-a influențat viața și pe cartea de muncă am semnătura lui pe multe locuri ( râde). Am lucrat la primărie, era șeful meu, apoi când am avut firmă era șeful meu. Mi-a influențat viața în multe paliere. Atunci când l-am cunoscut eram într-adevăr tânără, dar aveam un suflet bătrân, sufeream foarte mult din cauza problemelor familiare, financiare, emoționale, iar el mi-a schimbat viața, mi-a dat putere și nu m-a judecat, chiar dacă aveam niște probleme emoționale, el era alături de mine și m-a susținut și de aceea și eu sunt acum alături de el”, mai spune Oana Lis.

Oana Lis speră să mai meargă cu Viorel Lis la evenimente

Vedeta a mai povestit că l-a lăsat pe Viorel Lis acasă și că este puțin panicată deoarece acesta este singur și se poate întâmpla orice. Totuși, Oana Lis spune că soțul ei se bucură că ea a putut merge la evenimente, chiar dacă și-ar fi dorit și el să meargă.

Pe acest fond, ea a mai spus că de abia așteaptă să mai poată merge la evenimente cu Viorel Lis, acesta fiind mereu inima oricărei petreceri la care mergea.

”O parte din el e fericit că sunt aici și îmi încarc bateriile, iar pe de altă parte cred că e invidios că el nu e aici cu noi ( râde). I-a plăcut tot tot timpul să meargă, când era primar îi se spunea primarul artiștilor, i-au plăcut artiștii, showbiz-ul, i-au plăcut petrecerile. E un vibe special, știm să ne bucurăm de viață și de orice clipă și chestia asta i-a plăcut. Viața merge înainte, poate o să-l mai scot din casă vreodată”, a mai povestit Oana Lis pentru sursa anterior citată.