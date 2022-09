Medicii reginei Elisabeta a II-a sunt „îngrijorați” pentru starea de sănătate a acesteia și i-au recomandat „să rămână sub supraveghere medicală”, a anunțat joi Palatul Buckingham.

Regina Elisabeta a II-a se confruntă cu probleme de sănătate încă din luna octombrie a anului trecut, care i-au provocat dificultăți în a merge și a sta în picioare.

Anunțul vine la o zi după ce monarhul în vârstă de 96 de ani a anulat o reuniune a Consiliului său privat.

Palatul a precizat că regina se simte „confortabil” și rămâne la castelul Balmoral din Scoția, unde și-a petrecut vara.

Declarația palatului cu privire la starea de sănătate a reginei este extrem de neobișnuită, a relatat AFP, adăugând că, cu câteva momente înainte de anunțul palatului, note au fost transmise premierului Liz Truss și unor membri de rang înalt ai echipei sale din parlament, determinându-i să părăsească sala.

La scurt timp după anunț, premierul britanic Liz Truss a declarat că „întreaga țară va fi profund îngrijorată de veștile venite de la Palatul Buckingham în acest prânz”.

„Gândurile mele – și ale oamenilor din întreaga noastră Marea Britanie – sunt alături de Majestatea Sa Regina și de familia ei în aceste momente”, a scris ea pe Twitter.

Liz Truss se întâlnise cu regina marți, la domeniul Balmoral din Scoția, când a fost numită prim-ministru al Marii Britanii.

Moștenitorul tronului, prințul Charles, în vârstă de 73 de ani, și fiul său cel mare, prințul William, în vârstă de 40 de ani, s-au îndreptat spre Scoția, relatează AFP.

Liderul Partidului Național Scoțian din Westminster, Ian Blackford, a declarat în fața deputaților că este „întristat să audă anunțul care a fost făcut”.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022