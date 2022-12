Mirela Vaida, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită din anul 2009 cu Alexandru Vaida. Aceștia au împreună trei copii. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a vorbit pentru prima oară în spațiull public despre cel de-al patrulea copil, mai ales că admiratorii au fost curioși să afle dacă mai este pregătită pentru a patra sarcină. Vedeta speră ca de data asta să aibă gemene.

Mirela Vaida și Alexandru au trei copii, pe Carla, Vladimir și Tudor. Cei doi formează unul dintre cele mai trainice cupluri și nu ezită să petreacă timp împreună, undeva prin Europa, cât timp cei mici se află la bunici.

Cei doi pleacă în vacanțe fără copii

„După ce facem Crăciunul în familie, copiii zboară la soacra mea, la Cluj. Noi rămânem o săptămână singuri, avem Revelionul ne distrăm până dimineața. Eu merg să cânt la Brașov, ne invităm prieteni, o să ne facem și puțin de cap.

Ulterior, ei vin, iarăși începem pregătirile, începe semestrul al doilea de școală. Dar, să știi că secretul este ca la câteva weekend-uri, un weekend să fie al nostru.

Eu și soțul luăm bilete unde găsim, plecăm într-un city break, nu contează unde, orice Capitală a lumii te deconectează, mai ales dacă e aici, în Europa, la 2 ore de zbor. Te deconectezi, dormi 2 nopți la hotel, ieși la restaurante, mergi seara într-un club sau la un spectacol de musical. Nouă ne-a plăcut foarte mult Londra.

Te deconectează 2 zile și te încarcă pentru încă o lună. Asta te menține. În același timp, paradoxal, îți este și dor de copii. Dar așa este viața de familie, trebuie să le echilibrezi pe toate și nu are cum să nu iasă”, a povestit Mirela Vaida pentru Ego.ro. Întrebată dacă își mai dorește al patrulea copil, Mirela a răspuns sincer, că nu se teme de asta și nu ar spune nu. „Să știi că mi l-am dorit, dar nu a fost să fie. Acum stăm să ne mai gândim de două ori. Eu am 40 de ani, soțul meu are 44 și încă nu l-am scos pe cel mic din pampers. Încă mai avem accidente cu el noaptea pentru că uită să ne ceară să meargă la toaletă. Zicem: “Dacă nu l-am scos pe el din pampers, cum o luăm de la capăt?”, a povestit prezentatoarea TV.

Mirela Vaida își dorește gemene

„Nu mai avem nervi, vrem să ne bucurăm de ei, să se îmbrace singuri, să ne putem descurca. Vrem să îi lăsăm singuri acasă, să ieșim la un restaurant, ceea ce nu se întâmplă. Atunci, stai și te gândești:

Când îi mai faci, când îi mai crești, când te mai bucuri de ei?”. Dar nu am zis nu, doar ne gândim că poate că dacă Dumnezeu nu a vrut să ni-l dea, știe El mai bine. Însă, dacă se întâmplă, liniștită îl fac, nici nu mă gândesc. Ba chiar îmi doresc gemene ca să avem mai multe femei în casă.”, a spus Mirela Vaida.