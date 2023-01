Cătălin Măruță împlinește 45 de ani, iar anul acesta marchează și 16 ani de când realizează zilnic emisiuni la ProTV. El s-a născut pe 27 ianuarie 1978 la Târgu Jiu. Este unicul copil al lui Constantin și Rusalina Măruță.

Prezentatorul spune, ori de câte ori are ocazia, cât de recunoscător le este părinților lui pentru educația pe care a primit-o și pentru în felul în care l-au crescut. De asemenea, nu ratează niciun moment pentru a le arăta dragostea și aprecierea.

Cătălin Măruță, despre persoana pe care o să iubească toată viața sa: Mulțumesc pentru tot!

„Am gândit liber dintotdeauna. Pentru asta, sunt recunoscător familiei mele, unde democrația a fost literă de lege. Ai mei și-au dorit întotdeauna să fiu fericit și liber. Și dorința le-a fost împlinită. Educația lor a dat roade.

N-am făcut niciodată rabat de la libertatea de exprimare. Evident, asta mi-a adus și prieteni, și dușmani, dar mi-am asumat riscul de la bun început”.

În urmă cu câțiva ani, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Cătălin a postat o fotografie cu mama sa și un mesaj emoționant de „La Mulți Ani”. „Neatza ! Ea este persoana pe care am iubit-o de când am deschis ochii și e persoana pe care am să o iubesc toată viața mea ! Mulțumesc pentru tot ! Te iubesc mamă!”, scria Cătălin Măruță pe pagina sa de Facebook acum ceva ani.

Ce părere avea, în tinerețe, despre televiziune

Cu toate că meseria de prezentator i se potrivește perfect, Cătălin nu și-a dorit în tinerețe să urmeze o carieră în televiziune. Când era mic se gândea la tot felul de meserii din diferite domenii, de la agent de circulație, până la geolog sau avocat. După ce a terminat liceul, Cătălin a decis să se înscrie la Facultatea de Drept. Însă, în timpul studenției și-a dat seama care era vocația lui, a arătat stirileprotv.ro

„Eh, au fost multe bătăi de cap ! De la agent de circulație, marinar, pilot, miner, pompier, salvamontist, până la geolog sau avocat. Ultima opțiune s-a concretizat în studiile de specialitate, pentru că am absolvit Facultatea de Drept. Dar am ajuns în televiziune, unde n-am crezut să calc vreodată”, a spus Cătălin pentru PRO TV.

Postul TV unde a lucrat înainte de a ajunge în PRO TV

În timpul facultății, Cătălin s-a angajat la un post de radio, iar de acolo a plecat la postul TV Nova. După o perioadă scurtă, a dat un interviu la Televiziunea Română și a fost selectat pentru a deveni prezentatorul emisiunii Tonomatul DP 2. În paralel lucra la postul de radio Activ FM.

Din 24 octombrie până în 23 decembrie 2005 a prezentat emisiunea „Trezește-te la realitate cu Măruță” la postul Realitatea TV. În 2006 a prezentat și show-ul Eurovision alături de Luminița Anghel.

Pe data de 22 septembrie 2007 a ajuns în PRO TV, ca moderator al emisiunii „Happy Hour”, unde a reușit tot timpul să-și înveselească publicul cu farsele pe care le făcea colegilor de breaslă.