Ținutele purtate de Carmen și Klaus Iohannis au fost realizate de casa de modă Irina Schrotter, care s-a ocupat și de vestimentația Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Regale a României.

Carmen Iohannis a purtat o ținută impresionantă la încoronare

Irina Schrotter a scris pe pagina sa de socializare că este onorată de faptul că asigură ținuta Majestății Sale Margareta și ținuta Primei Doamne a României, Carmen Iohannis.

„Onorați să asigurăm ținuta Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Regale a României, în calitate de furnizor oficial al Casei Regale a României, și ținuta Primei Doamne a României, Carmen Iohannis, la Ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea.

Imaginile sunt de astăzi, în care Majestatea Sa, alături de Principele Radu, și Prima Doamnă a României, alături de președintele Klaus Iohannis, ne onorează purtând ținutele realizate de noi. Mulțumim!”, a scris pe Irina Schrotter pe Facebook.

Charles al III-lea a fost încoronat, sâmbătă, la Westminster Abbey

Amintim că în ziua de 6 mai a avut loc ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea. Acesta a fost încoronat, sâmbătă, la Westminster Abbey, în cadrul unei ample ceremonii religioase, în faţa a aproape 2.300 de invitaţi.

Printre invitați s-a aflat cântărețul Nick Cave, actrița Dame Emma Thompson, alături de soțul său, Greg Wise, parlamentarul conservator Andrea Leadsom, dar și Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei.

La Westminster Abbey a sosit și liderul democraților liberali, Sir Chris Whitty, care a ajutat țara în perioada pandemiei. Printre invitații ajunși la Abație s-a aflat și cancelarul Jeremy Hunt, ministrul Apărării, Ben Wallace, vicepremierul Oliver Dowden, ministrul securităţii Tom Tugendhat şi secretarul de afaceri Kemi Badenoch.

La ora 12:20, trăsura de stat a Jubileului de Diamant a plecat de la Palatul Buckingham cu Regele Charles al III-lea și soția sa, Camilla, îndreptându-se spre Westminster Abbey.

Odată cu încheierea marelui eveniment, Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au părăsit Westminster Abbey în trăsura „Gold State Coach”.

Totodată, a avut loc şi o paradă la care au participat 4.000 de ofiţeri din armata britanică plus alți militari din alte ţări care fac parte din Commonwealth. Trăsura a trecut pe lângă Whitehall, pe sub Admirality Arch şi a străbătut apoi bulevardul The Mall.