Ion Iliescu a fost ieri dimineață la spital. S-a anunțat, ulterior, că a fost externat și că se află într-o stare de sănătate relativ bună, ținând cont de vârsta sa. Spre seară, însă, o informație venită pe surse a provocat un val de reacții din partea românilor.

Imediat, vestea a fost comentată de internauți. În timp ce unii au susținut că informația nu este reală, alții au dat frâu liber imaginației.

Întrebat care sunt acele surse, autorul postării, jurnalistul Dinu Popescu, a ținut să puncteze că informația nu este confirmată oficial.

Vestea că Ion Iliescu ar fi murit a fost preluată și pe alte conturi de Facebook. Cei mai mulți nu au dat crezare informației.

Autorul postării despre decesul lui Ion Iliescu a revenit spre miezul nopții de sâmbătă spre duminică cu noi explicații.

El a dorit să-și justifice demersul. Acesta a punctat că informația nu e o știre confirmată 100%. În plus, a arătat că totul a pornit de la vestea că Armata ar fi fost mobilizată pentru ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu.

„Înainte să mă culc, reiau: nu e o știre confirmată 100%. Am primit o informație de încredere (altfel nu o publicam) conform căreia Armata a fost mobilizată pentru ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Anunțul oficial al morții urma să fie făcut după ce pregătirile erau gata. M-am străduit să obțin o confirmare, nici nu mi s-a infirmat, nici nu s-a confirmat, motiv pentru care am anunțat alți oameni din presă și am decis să postez informația pe surse, sperând că vom obține fie confirmarea, fie dezmințirea. Căci, din informațiile mele, știrea aici nu era că a murit fostul președinte, ci că informația e, momentan, ascunsă voit publicului. Dacă știrea nu se confirmă, îi dorim multă sănătate, errare humanum est. Noapte bună, excelențelor!

PS: Dacă Pro Tv l-a omorât pe Salam, îmi asum și eu să-l omor pe Iliescu înainte de soroc. Așteptăm și vedem”, a scris acesta.