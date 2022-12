Vestea dimineții despre Simona Halep! Sportiva a fost dată de gol. Cu cine și-a petrecut Crăciunul?

În acest an, Simona Halep a decis să petreacă Crăciunul la Londra, însă nu a fost singură. Cea mai bună prietenă a ei, Georgiana Herda, a fost și ea prezentă în capitala Marii Britanii. Chiar dacă sportiva nu a publicat în mediul online imagini alături de prietena sa, pe conturile amândurora de socializare au fost publicate imagini din aceleași locații și este puțin probabil să fie vorba despre o coincidență.

Georgiana Herda este cea mai bună prietenă a fostei campioane, ele cunoscându-se încă de când erau mici. Ele au copilărit împreună în Constanța și au fost colege de clasă încă din clasa a I-a.

Relația dintre cele două a rămas la fel de apropiată cu trecerea timpului, iar Georgiana Herda dețien în prezent o funcție de conducere și la Fundația Simonei Halep.

Mai mult după divorțul de Toni Iuruc, Georgiana Herda i-a fost mai mereu aproape pentru a o ajuta să treacă peste momentul trist.

Anul 2022 nu a fost pe placul Simonei Halep

Problemele s-au ținut scai de Simona Halep în acest an. Sportiva a fost eliminată de la US Open în primul tur de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, locul 124 mondial.

Mai apoi, în ziua de 8 septembrie, Simona Halep şi Toni Iuruc au divorţat amiabil la notar. Pe 15 septembrie, aceasta a anunţat că a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, deoarece avea probleme de respiraţie, şi că nu va mai juca în acest an.

Totuși, marea lovitură pentru Simona Halep a venit în ziua de 21 octombrie, când anunţa că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată.

În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată. Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a spus Simona Halep la momentul respectiv.