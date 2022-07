Guvernul României nu promite că pensiile vor crește cu 10% de la 1 ianuarie 2023

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la București, și Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat (PSD), susțin ferm că majorarea pensiilor este necesară în România, în contextul scumpirilor actuale, însă această majorare se va face în funcție de resursele pe care Guvernul de la București le va avea la dispoziţie la sfârșitul anului.

„Guvernul va face toate demersurile necesare pentru a veni în sprijinul celor vulnerabili. Sunt măsuri succesive care i-au vizat pe pensionari cu sume care li s-au acordat şi sunt convins că, în funcţie de resursele pe care guvernul le are la dispoziţie, pensionarii vor resimţi atenţia de care trebuie să beneficieze”, a declarat, duminică seară, Dan Cărbunaru.

„Cu certitudine, toate partidele aflate la guvernare îşi doresc ca pensiile să fie crescute, trebuie să se întâmple, având în vedere scumpirile. Sunt convins că şi în guvern se caută toate posibilităţile şi toate resursele ca acest lucru să se întâmple”, a explicat Radu Oprea, în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3.

Amintim faptul că, sâmbătă după-amiază, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a făcut un anunț cumplit pentru pensionarii din România. El a ținut să arate dezastrul pe care l-a găsit în PNRR-ul României. Marius Budăi a spus că în nicio țară europeană nu există povara pe care a lăsat-o Guvernul Cîțu, format din PNL, USR și UDMR.

Budăi îi acuză pe Cîțu și pe Ghinea de crearea dezastrului din PNRR privind pensiile

În opinia sa, fostul premier al României, Florin Cîțu, și fostul ministru USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea, sunt principalii responsabili pentru dezastrul din PNRR. Acesta susține ferm că din cauza lor pensionarii din România au fost condamnați la sărăcie.

„Am spus recent că am demarat o discuție cu miniștrii de muncă din UE și prin atașații pe muncă din ambasade, dar și ambasadori. Am realizat o cercetare de legislație pe fiecare stat membru, dar și pe PNRR. Am studiat două treimi din PNRR-urile din Europa.

Nu am găsit în niciun asemenea program sau legislația unei țări o asemenea plafonare, pentru o astfel de perioadă, de 50 de ani, cum există în PNRR-ul românesc. Am citit PNRR-urile din scoarță în scoarță ca să mă conving că nu există niciun astfel de prag impus”, a explicat sâmbătă Marius Budăi.

El a spus că în PNRR-ul Franței se vorbește despre reformă în sistemul de pensii, dar doar atunci când acest lucru o va cere. „Nicăieri nu s-a spus despre sărăcirea statelor din UE”, a punctat el.

„O alianță politică în care era PNL și USR. Domnul ministru de atunci, al USR, de la fonduri europene, era extrem de bine priceput la toate domeniile, dar decizia a fost una politică, a coaliție de atunci. E mai puțin important ce a fost atunci, ci ceea ce facem de acum încolo”, a punctat Marius Budăi.