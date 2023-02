Vestea dimineții despre Ilie Năstase! Anunțul făcut chiar de Ion Țiriac

Așadar, al doilea cel mai bogat român a spus că Ilie Năstase este cel mai inteligent om de pe planetă, deoarece „nu a muncit nicio zi în viața lui”.

„Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Are 80 sau 85 de ani și nu a muncit nicio zi în viața lui. Iar acum i-a cumpărat soției o mașină de 250.000 de euro. Am auzit că Rădoi vrea să-și facă o mașină cadou dacă va califica naționala. Să vorbească cu Ilie. Mă întreb ce-și va mai cumpăra acum. Am auzit că avioanele s-au ieftinit”, a declarat Ion Țiriac.

Ion Țiriac îi mărturisea lui Ilie Năstase că a făcut o achiziție surprinzătoare

În altă ordine de idei, Ion Țiriac și-a cumpărat loc de veci în cimitirul Bellu, care conține 18 cripte pentru întreaga familie. Dezvăluirea a fost făcută chiar de bunul său prieten, Ilie Năstase.

Este vorba despre o parcelă de pământ în cimitirul Bellu, achiziționată contra sumei de 80.000 de euro. Trebuie menționat că pe acest loc, pot fi amenajate 12 cripte subterane și 6 cripte supraterane. Totodată, acestea urmează să fie realizate din marmură și granit.

În urmă cu un an, Ion Țiriac îi mărturisea lui Ilie Năstase că și-a cumpărat o parcelă de pământ în cimitirul Bellu.

„Sunt încă foarte puternic, am o super energie, vă spun eu că mai trăiesc mult și bine. Eu mă gândesc în ce vacanțe mai merg, nu mi-am făcut vreodată probleme de testamente, moșteniri. Nici măcar la copiii mei nu m-am gândit din acest punct de vedere pentru că le-am asigurat tot ceea ce au nevoie, nu le lipsește nimic.

Nu am ce să-i las eu lui. Poate el mie. Despre Ion știe toată lumea că e mult mai bogat decât mine. Dar nici nu vreau să mă gândesc la asta. Refuz. Vă asigur că, atât eu, cât Țiriac suntem încă foarte puternici, nu ne ducem noi așa de tineri.

M-a întrebat, cândva, Ion Ţiriac dacă mi-am găsit un loc de veci, dacă mi-am aranjat treburile astea de după, ştiţi dumneavoastră! Şi eu i-am spus că nu am aşa ceva, un loc de veci. Că nu m-a preocupat chestiunea asta. A zist că el şi-a cumpărat o parcelă la Bellu, unde-şi ridică un mausoleu. Şi Țiriac a adăugat pe loc: ‘Te invit la mine!’ M-am uitat la el şi i-am spus doar atât: ‘Vin, dar cu condiţia să stau eu deasupra. Că toată viaţa ai fost tu deasupra. Acum ar fi momentul să mai facem schimb!”, a relatat Ilie Năstase, potrivit viva.ro