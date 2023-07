Drumurile lor s-au separat însă viața îi mai apropie din când. Florina Mărcuță și Bebe Cotimanis au fost soț și soție, însă în urmă cu cinci ani au decis să o ia pe drumuri separate. Florina Mărcuță, cunoscută make-up artist, a dezvăluit recent în ce relații este cu fostul soț, care și-a refăcut viața alături de o colegă de scenă.

L-a machiat pentru un film

În vara anului 2014 Bebe Cotimanis și Florina Mărcuță s-au căsătorit. La doar patru ani distanță, make-up artista și actorul au decis să pună punct poveștii de iubire și au divorțat. „Fiul nostru este student la Facultatea de Arte Vizuale si Design, din Iași, Specializarea Foto-Video, la fotografie documentară, e foarte talentat în zona aceasta.

Cu tatăl lui, Bebe Cotimanis, am păstrat o relație frumoasă și elegantă, după divorț, de dragul fiului nostru.

Cu Bebe am și colaborat, eu l-am machiat pentru rolul din filmul «Între chin și amin». E un film foarte bun, merită să-l vedeți, este pe Netflix!”, a mărturisit Florina Mărcuță pentru playtech.ro.

Este din nou studentă

Florina Mărcuță, în vârstă de 54 de ani, pare că trăiește unul dintre cele mai fericite capitole din viața sa. Aceasta s-a reîntors pe băncile facultății și a decis să studieze Teologia, secțiunea Artă Sacră.

„Sunt studentă la Teologie. Am intrat în anul 3, sunt integralistă, aș putea spune. Nu am restanțe, vreau să mă bucur de vacanță, să fiu relaxată, am câte 9 sau 10 examene, într-o sesiune, fac și modulul de pedagogie. Pe viitor, aș vrea să predau, vocația de profesor îmi surâde în continuare. Dacă am putut să predau, ani la rând, cursuri de machiaj, pot să mă descurc tot ca profesor.

Iar dacă până acum am aranjat exteriorul unei persoane, acum fac o facultate pentru suflet. Mă regăsesc în culori, în pensule, în pigmenți, dar și în religie. Sunt studentă la secțiunea Artă Sacră, la restaurare icoane, asta și fac acum, de altfel.

Am două săptămâni de practică și împreună cu colegii restaurăm iconostasul dintr-o bisericuță de lângă Spitalul Colțea. E un dar de la Dumnezeu să poți picta icoane”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.